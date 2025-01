I mini PC ad alte prestazioni di GEEKOM brillano al CES2025

GEEKOM si recherà al CES per il secondo anno consecutivo nel 2025 con un'entusiasmante gamma di nuovi prodotti. Conosciuto come leader globale dei mini PC ecologici, GEEKOM si concentra sempre sul miglioramento della qualità e dell'affidabilità dei suoi prodotti e non risparmia alcuno sforzo per ridurre le emissioni di carbonio e rendere il mondo un luogo più verde.

Tra i tanti mini PC che GEEKOM intende mettere in mostra al CES2025, ci sono molte novità del settore. Il GEEKOM QS1, ad esempio, è il primo mini PC al mondo alimentato da un chipset Qualcomm. Il piccolo computer è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon X1E-80-100 basato su ARM con dodici core CPU Oryon da 4,0 GHz, una GPU Adreno X1-85 da 3,8 TFLOPS e una NPU Hexagon da 45 TOPS. È intelligente e sufficientemente veloce da svolgere in tutta semplicità tutte le attività informatiche quotidiane di casa e ufficio, ma allo stesso tempo sufficientemente efficiente dal punto di vista energetico da ridurre significativamente la bolletta elettrica.

GEEKOM A9 Max è anche un PC AI molto atteso. Alimentato dall'onnipotente processore AMD Ryzen AI 9 HX 375 con dodici core CPU Zen 5 e Zen 5c, iGPU Radeon 890M e fino a 80 TOPS di prestazioni AI, l'A9 Max è progettato per portare le tue esperienze nel lavoro d'ufficio, giochi e creazione di contenuti al livello successivo.

Un altro prodotto degno di nota è il GEEKOM IT15. Con l'ultimo processore Intel Core Ultra (fino a U9-285H), RAM DDR5-5600MHz a doppio canale, doppi slot SSD, un veloce lettore di schede SD e supporto per una configurazione a quattro monitor, l'IT15 sarà il mini PC dei sogni per creatori di contenuti!

Ultimo ma non meno importante, l'azienda presenterà un mini PC recentemente rilasciato, il GEEKOM A6, noto anche come il miglior mini PC sotto i 500 dollari. Con un popolare processore AMD Ryzen 7 6800H, RAM SO-DIMM DDR5 a doppio canale da 32 GB e un SSD PCIe Gen4 da 1 TB, l'A6 gestirà facilmente compiti ad alto carico e multitasking. Inoltre, la sua iGPU Radeon 680M è potente quanto una scheda grafica discreta entry-level, consentendoti di giocare alla maggior parte dei moderni giochi AAA con una reattività perfetta.

Sarai il benvenuto a esplorare i mini PC GEEKOM allo stand 31166, LVCC South Hall 1.