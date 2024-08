F1 24: sfida il tempo sul giro di Verstappen a Monza!

EA SPORTS F1 24 presenta la nuova Sfida Pro con il tre volte campione del mondo nelle Red Bull Event Series - Imparate dai migliori e guardate il giro più veloce di Max QUI

Per celebrare l'uscita di EA SPORTS FC 25 e la storica decima vittoria consecutiva di Max Verstappen a Monza, EA SPORTS F1 24 presenta una nuova ed entusiasmante Sfida Pro. I fan possono ricevere i consigli di Max per padroneggiare il leggendario Tempio della velocità e vederlo completare il suo giro più veloce in-game nel nuovo video rilasciato. I giocatori che batteranno il tempo del campione in carica vinceranno il suo casco del Gran Premio d'Italia 2024 con il logo del gioco FC di quest'anno per il loro avatar personale del pilota. Inoltre, coloro che finiranno nel miglior 30% della classifica guadagneranno gli esclusivi sticker Compendium.

Questa è la prima sfida di una serie di eventi tematici Red Bull che si svolgeranno in-game durante il mese di settembre. I giocatori potranno divertirsi con due scenari di gara relativi ai Gran Premi di Spagna e d'Olanda e con una Carriera Sfida dedicata a Max Verstappen.