GOAT SIMULATOR: IL GIOCO DI CARTE LANCIATO SU KICKSTARTER

Oggi, Coffee Stain North e MOOD Publishing sono lieti di annunciare che la campagna Kickstarter per Goat Simulator: The Card Game è ora attiva!

Con carte stravaganti, un peluche a forma di capra lanciabile e riferimenti al franchise che i fan conosceranno e adoreranno, il gioco è pronto a portare il caos caprino sul tavolo vicino a te, racchiudendo tutta la gioia e la follia dei videogiochi in una deliziosa scatola piena di carte! Metti in gioco le tue capre, lancia quel bellissimo peluche, equipaggia le capre con i loro equipaggiamenti per completare le missioni e scatena il caos con le carte karma per smuovere le acque e assicurarti la vittoria.

Goat Simulator: The Card Game offre anche una modalità per bambini con meccaniche di gioco semplificate ma con lo stesso livello di caos. Perfetto per chi vuole passare meno tempo a leggere e più tempo a lanciare il peluche!

Gli appassionati di capre più esigenti possono impegnarsi a donare qualsiasi cifra alla campagna Kickstarter, con ricompense speciali disponibili in tre livelli distinti:

€20 – Edizione Retail Il gioco baaaa-se in tutto il suo splendore caprone!

€30 – Edizione esclusiva in scatola Un'edizione scintillante in scatola di latta a tema che include sia il gioco base che pacchetti di carte esclusivi!

€50 – Edizione esclusiva e componenti aggiuntivi Per i fan sfegatati di Goat Simulator! Include gli oggetti dell'Edizione Esclusiva Box, oltre a gettoni di legno, un tappetino da gioco in neoprene e una versione più grande del peluche lanciabile!



Chi contribuirà entro le prime 24 ore dall'avvio della campagna Kickstarter riceverà anche una speciale moneta Metal Pilgor.

Goat Simulator: The Card Game è il seguito della campagna Kickstarter di MOOD che ha riscosso un enorme successo per Deep Rock Galactic: The Board Game, che ha superato il suo obiettivo di finanziamento iniziale del 1000% grazie a quasi 20.000 sostenitori, e del loro ultimo progetto, Valheim: The Board Game, attualmente in produzione.

Santiago Ferrero, Direttore Creativo di Coffee Stain North, ha dichiarato: " Goat Simulator: The Card Game è probabilmente il miglior gioco da tavolo mai esistito, e ora avete la possibilità di sostenere il progetto e di possederlo! Voglio dire, avete visto il peluche e la sua lingua eccezionalmente lunga? Come si fa a non amarlo! Ma non giocate con una capra vera: abbiamo provato a giocare con Pilgor e metà delle carte sono state mangiate o sbavate."

La campagna Kickstarter per Goat Simulator: The Card Game è attiva da adesso fino al 20 maggio!

