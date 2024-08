TAIKO NO TATSUJIN: RHYTHM FESTIVAL ARRIVA SU CONSOLE E PC

Bandai Namco Europe ha annunciato cheTAIKO NO TATSUJIN: Rhythm Festival sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC dal 7 novembre 2024. Questa nuova versione supporterà fino a 120 fps, una novità assoluta sulle console domestiche, includerà canzoni collaborative e mini personaggi esclusivi per le nuove versioni. Inoltre, una demo è ora disponibile su tutte le piattaforme.

Per il trailer del gioco:

https://youtu.be/NzsXvgG9WRY

TAIKO NO TATSUJIN: Rhythm Festival permette ai giocatori di esplorare con Don-chan e Kumo-kyun la città di Omiko, dove gli elementi Taiko preferiti da tutti si riuniscono in un unico luogo. Con diverse modalità che faranno vivere ai giocatori la celebrazione assoluta della musica nella modalità Storia, ci sono altre modalità divertenti con un massimo di 4 giocatori nella Taiko Land o la possibilità di affrontare altri giocatori online nella Dondoko Town.TAIKO NO TATSUJIN: Rhythm Festival contiene 76 canzoni, tra cui "Gurenge", "Feel Special" e "Racing into the Night".

Il Taiko Music Pass, un servizio musicale a pagamento, espande la libreria di canzoni del gioco con oltre 700 brani che possono essere utilizzati in qualsiasi momento.

In aggiunta alla Standard Edition, è anche disponibile la versione solamente digitaleTaiko no Tatsujin: Rhythm Festival ? The Setlist Edition.

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival - Standard Edition

Gioco base

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival - The Setlist Edition

Gioco base

Song Collection Sets:

Anime Songs Collection (9 tracce)



Pops Collection (14 tracce)



Vocaloid Songs Collection (9 tracce)

Bonus Pre-order

IlNamco Game Music Pack che include 5 tracce di classici titoli Namco, è disponibile come bonus pre-order per per la versione digitale.I brani sono:

SYMPHONIC VALKYRIE

EAT’EM UP! (da R4 -RIDGE RACER TYPE4- )

GOING TO LUNATEA (da Klonoa 2: Lunatea’s Veil )

Boku no ? Chikyu (M r. DRILLER Drill Land )

The arrow was shot (da TALES OF THE ABYSS)

Sono anche disponibili i pre-order per i nuovi Tatacon di Hari per

e