Taiko No Tatsujin: Rhythm Festival - aggiornamenti d'estate

Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival è pronto a ricevere gli aggiornamenti di primavera ed estate. Il titolo rhythm game più colorato e divertente è tornato con il “Shin Japan Heroes Universe Pack” e la modalità "Run! Ninja Dojo".

Nel “Shin Japan Heroes Universe Pack” ottieni nuovi outfit per DON-Chan: Godzilla, Evangelion Unit-01, Ultraman e i personaggi Masked Rider Mini! Insieme con le tantissime canzoni presenti in Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival , il “Shin Japan Heroes Universe Pack” arriva con un nuovo brano di YOKO TAKAHASHI’: “Crime and Punishment - Those who are unwilling to pray”. Quando giochi in modalità single player con la canzone appare un nuovo sfondo, con i personaggi dello Shin Japan Heroes Universe. Ascolta anche il Maxi Single – “EVANGELION ETERNALLY” uscito il 10 maggio 2023 sui servizi di musica in streaming .

Una nuova modalità party game, “Run! Ninja Dojo”, arriva con l’aggiornamento gratuito. Diventa un Ninja e supera le sfide di Kumo-zou e competi con i migliori dei migliori!

Fino a quattro giocatori contemporaneamente possono divertirsi con questa modalità e sconfiggere i nemici tambureggiando con destrezza.

Per il nuovo trailer:

