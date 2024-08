Napoli-Bologna 3-0 - Conte cala il tris: prima vittoria

Il sipario sul match cala virtualmente al 75' o.

Spettacolo - Il Napoli batte il Bologna per 3-0 oggi nel match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri allenati da Conte riscattano il k.o. di una settimana fa a Verona e salgono a 3 punti con il successo firmato da Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone. Il Bologna rimane a quota 1. Il Napoli si fa vivo subito con Raspadori, che va al tiro dopo una manciata di secondi: mira sbagliata di poco. Gli azzurri tengono alto il ritmo in avvio ma non creano reali pericoli per la porta di Skorupski. Il Bologna si assesta e prende in mano il gioco, creando una chance nitida al 30': Castro si presenta davanti a Meret e lo centra in pieno. Il Napoli si rianima prima del riposo grazie alla qualità di Kvaratskhelia. Il georgiano al 43' cerca la porta con un colpo di testa, traversa. In pieno recupero, si traveste da suggeritore e spalanca la porta a Di Lorenzo: l'esterno controlla e buca Skorupski, 1-0. Il copione non cambia in avvio di ripresa.

Il Bologna rumina calcio ma non crea pericoli, il Napoli controlla affidandosi ai lampi dei singoli per pungere. Al 59' ci prova Politano, ma il suo mancino finisce a fil di palo. Il sipario sul match cala virtualmente al 75'. Kvaratskhelia, sempre lui, fa tutto da solo: ara metà campo e calcia di sinistro, la deviazione di Beukema beffa Skorupski e vale il 2-0. La gara non ha più nulla da dire, il Napoli gioca sul velluto e nel recupero cala il tris: gol di Simeone, 3-0.