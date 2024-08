Non si registrano danni a cose e persone

Attualità - Una scossa di magnitudo 2.0 è stata registrata oggi nell'area di Castelsaraceno, in provincia di Potenza, intorno alle 19. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv ed è stato avvertito anche in alcuni comuni limitrofi. Non si registrano danni a cose e persone.