Terremoto in Basilicata: Una Scossa Leggera magnitudo 3.0 in provincia di Potenza

Oggi, 8 dicembre 2023, la provincia di Potenza in Basilicata è stata colpita da un terremoto di magnitudo 3.0. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato l'evento, che ha avuto luogo a 7 km a ovest di Castelsaraceno, alle 07:06:48, ad una profondità di 9 km.

Fortunatamente, al momento non si sono segnalati danni a persone o beni. Secondo la scala Richter, un terremoto di magnitudo 3 è considerato "molto leggero" e viene descritto come un evento spesso avvertito ma che generalmente non causa danni significativi.

Questa scossa ha comunque attirato l'attenzione nella regione, sottolineando la costante necessità di vigilanza e preparazione per affrontare eventuali eventi sismici. La comunità locale è incoraggiata a rimanere informata e ad adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza personale e collettiva.

