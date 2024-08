LA NUOVA ESPANSIONE POKÉMON SCARLATTO E VIOLETTO - SCINTILLE FOLGORANTI

In data odierna, The Pokémon Company International ha annunciato che Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), sarà disponibile a partire dall’8 novembre 2024 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti porta con sé Pokémon-ex Teracristal Astrali ancora più straordinari, incluso Pikachu-ex con il suo potentissimo attacco, Fulmine di Topazio.

In questa espansione, i giocatori possono collezionare e giocare con carte ispirate al Bioterarium, un paradiso artificiale introdotto originariamente nell’espansione Il tesoro dell’Area Zero Parte II: Il disco indaco per i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto; potranno inoltre scoprire l’imponente Exeggutor di Alola-ex nella sua forma Astrale insieme ad altri Pokémon di tipo Drago. In più, ad attendere i giocatori vi sono anche Latias-ex e Archaludon-ex nonché nuove carte ASSO TATTICO, che continuano a movimentare le strategie del GCC Pokémon.Tra le carte degne di nota di questa espansione troviamo: Otto carte ASSO TATTICO Otto Pokémon-ex Teracristal Astrali e nove Pokémon-ex Teracristal 23 carte rare illustrazione di Pokémon 11 carte rare illustrazione speciale, tra carte Pokémon e Aiuto Sei carte rare iper dorate impresse in modo speciale Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Gli appassionati del GCC Pokémon avranno l’opportunità di giocare con l’espansione Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti prima della pubblicazione ufficiale partecipando a uno dei tanti tornei prerelease che si svolgeranno nell’ambito del programma competitivo Play! Pokémon a partire dal 26 ottobre presso i negozianti indipendenti che aderiscono all’iniziativa. Inoltre, prima dell’uscita della versione da tavolo, dal 7 novembre 2024 gli Allenatori potranno giocare con Scarlatto e Violetto - Scintille Folgoranti in digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows; gli Allenatori potranno collezionare e lottare con nuove carte che hanno per protagonisti i Pokémon-ex Teracristal Astrali e ricevere bonus di gioco quando effettueranno l’accesso all’app.

I fan avranno anche l’opportunità di ottenere delle carte promozionali speciali realizzate in collaborazione con la serie Orizzonti Pokémon e raffiguranti i due protagonisti della serie Liko e Roy insieme al rispettivo compagno d’avventura. La speciale carta promozionale di Sprigatito sarà disponibile dal 15 novembre al 15 dicembre 2024 e quella di Fuecoco dal 15 dicembre al 15 gennaio 2025; la carta promozionale gigante di Terapagos e Amici invece sarà disponibile dal 15 gennaio al 15 febbraio 2025 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.

Ognuna di queste carte avrà il logo della serie Orizzonti Pokémon e potrà essere ottenuta in regalo a fronte di un acquisto fino a esaurimento scorte. Ulteriori dettagli su dove e come ottenerle verranno svelati a breve. Servizi soggetti a termini e condizioni d’uso.