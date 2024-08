Harry Potter: Campioni di Quidditch, arriva il trailer “La magia è nell’aria”

Warner Bros. Games ha pubblicato oggi un nuovo trailer diHarry Potter: Campioni di Quidditch – “La magia è nell’aria”, in vista del lancio delle Edizioni Digital Standard e Deluxe del gioco, in arrivo su Xbox, PC (Steam ed Epic) e PlayStation il 3 settembre.

In quest'ultimo trailer, i fan possono familiarizzare con questo sport magico dal ritmo serrato, che ha affascinato il pubblico per la prima volta nei libri e nei film di Harry Potter. Harry Potter: Campioni di Quidditch permette ai giocatori di personalizzare il proprio avatar o di assumere il ruolo di noti personaggi del mondo magico, tra cui Harry Potter, i gemelli Weasley o Sebastian Sallow, solo per citarne alcuni, mentre volano nel cielo mostrando l'orgoglio per la propria casata sul campo.

Trovi il trailer diHarry Potter: Campioni di Quidditch – “La Magia è nell’aria” qui:https://youtu.be/-nmn236xhVE

Per prepararsi al lancio del gioco, i giocatori possono collegare i loro account Warner Bros. Games e Harry Potter Fan Club per ricevere ricompense esclusive all’interno del gioco. Per maggiori dettagli, visitare il sito https://www.wizardingworld. com/quidditch-connect

Grazie a luoghi e personaggi celebri della saga e ai numerosi riferimenti all'universo di Harry Potter, che entusiasmeranno ogni fan,Harry Potter: Campioni di Quidditch permette di provare l'emozione di volare in arene leggendarie nel ruolo di battitore, cacciatore, portiere o cercatore in varie modalità di gioco. Dalle sfide nel cortile della Tana dei Weasley fino agli scontri ad altissimo livello della Coppa del Mondo di Quidditch, i giocatori potranno volare in arene leggendarie sfidando o impersonando personaggi indimenticabili come Harry Potter, Ron Weasley, Ginny Weasley, Draco Malfoy, Cho Chang e tanti altri. E, come regalo per i fan della saga, quanti possiedono Hogwarts Legacy potranno scaricareHarry Potter: Campioni di Quidditch e, dopo essersi collegati al proprio account WB Games, riceveranno in regalo il Bonus Legacy Pack.