Ibiza, cosa vedere e fare in vacanza

Se state pensando di organizzare un viaggio alle Isole Baleari e vi state chiedendo cosa fare a Ibiza per le vacanze, di seguito troverai alcune idee e consigli.

Quest'isola delle Baleari, un’arcipelago spagnolo nel Mediterraneo, merita di essere visitata. Se in generale le prime idee su Ibiza sono: feste, discoteche e lusso, sappiate che c'è tutta un'altra sfaccettatura dell'isola fatta di villaggi tranquilli, insenature, acqua turchese, dolcezza e arte di vivere unica con ristoranti di design e luoghi eccezionali

Cosa vedere e fare a Ibiza?

Cala Comte: è una graziosa spiaggia di sabbia fine e acque turchesi che si trova nel sud-ovest dell'isola, vicino alla località di Sant Joseph de sa Talaia. È una delle spiagge più conosciute di Ibiza, è lunga 600 metri e si divide in due calette. Vi consigliamo di andarla a scoprire al mattino presto o al tramonto, perché durante la giornata è molto affollata di turisti. L'ambientazione offre uno spettacolo incredibile con i colori del tramonto.



La spiaggia di Cala Tarida è abbastanza grande,troverete alcune terrazze di ristoranti e hotel ed è abbastanza adatta alle famiglie, vi piacerà molto camminare sulle sue alture e scoprire le sue piccole case di pescatori.

Dalt Vila è il nome dato alla parte alta della città di Ibiza. Dal 1999 è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Adorerete questa cittadina con le sue strade acciottolate e fiorite, le facciate bianche e le graziose terrazze colorate.

Sa Caleta è un luogo magico costituito da una spiaggia di sabbia fine, scogliere di pietra arancione circondate da numerosi pini. Troverete questo posto molto affascinante e il contrasto di colori vi sedurrà. Potrete sedervi sulla spiaggia o esplorare le altezze della scogliera. Qui troverete un passaggio per accedere a una grotta sotterranea ultra fotogenica.

Mercato di Las Dalias è il mercato hippy di Ibiza ed offre tutti i tipi di souvenir da riportare: vestiti, decorazioni, cesti di vimini, accessori... tutto artigianale ed etnico. L'atmosfera è molto rilassata e la visita si svolge in musica. Vi piacerà molto l'atmosfera del posto, ci sono anche diversi ristoranti e terrazze. Il mercato è aperto dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, solo il sabato.

Platja d'es Figueral è circondata da alcuni grandi complessi alberghieri come Cala Verde Ibiza. Qui molte famiglie trascorrono le loro vacanze perchè è adatto per chi cerca un'esperienza completa durante la propria vacanza a Ibiza.

Grazie alla sua ampia scelta di attività per bambini e adulti, questo complesso offre diverse strutture per praticare sport indoor e outdoor. La palestra, ad esempio, offre una vista mozzafiato sul mare e attrezzi per il fitness, mentre l'area aerobica è perfetta per chi vuole mantenersi in forma durante la vacanza. Per gli amanti dello sport, ci sono numerose opzioni tra cui scegliere: tennis, ping-pong, beach volley, pallavolo, pallanuoto, badminton, tiro con l'arco, calcetto e bocce.



Da Es Figueral è possibile fare un'escursione alla piccola spiaggia di Pou des Lleó, a 4 km di distanza. Seguendo la costa, arriverete alla torre Campania Tx. È una di quelle torri di avvistamento così tipiche di Ibiza. Purtroppo non è possibile accedervi, ma da questo luogo si ha una bellissima vista sul mare e sull'isola di Tagomago.

Cala de Sant Vicent è la località balneare del villaggio di Sant Vicent de sa Cala. Se avete voglia di una piccola escursione, andate a visitare la grotta Cova des Cuieram in cima alla sua montagna. Per arrivarci si prende il bivio tra Sant Vicent de Cala e Cala de Sant Vicent: la strada poi sale verso l'interno per 1,5 km fino alla grotta. A destra del torrente, una strada sale sulla montagna a picco sul mare, da lassù c'è una bella vista su Cala de Sant Vicent.

