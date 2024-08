NACON - NUOVI PRODOTTI ALLA GAMESCOM 2024

Mentre l'entusiasmo per questa edizione della gamescom raggiunge il culmine, NACON è lieta di presentare le sue ultime offerte per quest'anno. Questi includeranno un'introduzione ai nostri ultimi accessori, nonché la rivelazione del controller wireless recentemente annunciato con licenza ufficiale per Xbox: Revolution X Unlimited. NACON presenta anche la sua nuova line-up, inclusi 2 giochi presentati esclusivamente al Future Games Show, oltre al primo volante Revosim, un nuovo prodotto premium della nostra unità Racing che è stato rivelato alla Bigben Week e ora viene presentato in anteprima alla gamescom.

Ci trovate al Market Point Hall 2.1, Stand A010

Basandosi sulla sua esperienza nel settore dei giochi, NACON si è posta l'ambizione di pubblicare ancora più giochi di alta qualità e accessori premium, combinando innovazione e prestazioni elevate. Quindi in particolare quest'anno abbiamo creato un reparto tutto nuovo dedicato al genere racing, ma anche un catalogo tanto vario quanto originale, tra cui possiamo evidenziare diversi titoli attesissimi come Hell is Us, Test Drive Unlimited Solar Crown e GreedFall 2: Il mondo che muore.

Ecco uno sguardo dettagliato a tutte le nuove uscite presentate alla gamescom.

LA NUOVA UNITÀ RACING DI NACON SOLLEVA IL COPERCHIO DI DIVERSI PROGETTI IN CORSO

NACON ha intrapreso quest'anno un'altra innovazione con la creazione del suo reparto corse, il cui obiettivo è quello di sviluppare un intero ecosistema attorno ai giochi di simulazione di guida e agli accessori di fascia alta. I suoi progetti futuri si basano sull’esperienza nel settore dei giochi dello studio KT Racing e sul know-how dell’azienda negli accessori premium, con la creazione del marchio di accessori per simulazione Revosim.

Dopo essere stato annunciato durante la Bigben Week di maggio, il primo volante Revosim di NACON fa il suo debutto qui ed è disponibile per essere testato. Realizzato con materiali di prima qualità, questo volante dà il via all'intero ecosistema Revosim e offre tutta una serie di opzioni di impostazione e personalizzazione, oltre a un'app mobile che consente la configurazione completa del gioco. Il kit presentato oggi comprende una base Direct Drive da 9 Nm, una pedaliera con celle di carico in acciaio e alluminio e un volante in similpelle da 30 cm di diametro: tutto l'essenziale per prestazioni al top del simracing fin dai primi giri. Man mano che si svilupperà nei prossimi mesi, l'ecosistema Revosim arricchirà questo pacchetto e migliorerà ulteriormente il tuo gameplay.

Presentato durante l'ultimo NACON Connect, il gioco Endurance Motorsports Series presenta la sua prima versione giocabile in questo show. Sviluppato dallo studio KT Racing, questo titolo di corse di resistenza ti dà la possibilità di provare le emozioni delle corse su circuito come pilota. Ma può anche portarti direttamente ai box, mentre ti metti nei panni degli ingegneri di gara. Il gioco uscirà su PC, PlayStation®5 e Xbox Series X|S nel 2025.

Attesissimo dalla community dei giocatori, Test Drive Unlimited Solar Crown, il gioco di corse online multigiocatore di massa ambientato su una riproduzione in scala 1/1 dell'isola di Hong Kong, uscirà il 12 settembre 2024 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Vapore). I giocatori possono costruire una collezione di veicoli eccezionali, esplorare l'isola da soli o in gruppo e prendere parte anche al concorso Solar Crown. Coloro che hanno preordinato l'edizione Silver Sharps/Streets (console) potranno iniziare a girare per l'isola di Hong Kong dal 10 settembre 2024 (su console), mentre i possessori dell'edizione Gold potranno iniziare a partire dal 5 settembre 2024 (su tutte le piattaforme).

Finalmente, dopo 3 anni di assenza, torna il gioco ufficiale MXGP, sviluppato dallo studio KT Racing. MXGP 24 - The Official Game è quindi la prima parte di una serie firmata fino al 2028, che offre ai giocatori l'opportunità di vivere l'intero campionato MXGP 2024 con i suoi 21 circuiti ufficiali e più di 50 piloti di due categorie (MXGP e MX2). . Grazie alla sua modalità carriera completa, il gioco offre anche un'immersione completa in questo evento iconico. Il gioco uscirà entro la fine dell'anno su PC, PlayStation5 e Xbox Series X|S.

GIOCHI NACON DISPONIBILI DA PROVARE ALLA GAMESCOM

Hell is Us, il prossimo ambizioso progetto dello studio canadese Rogue Factor, viene presentato a porte chiuse nell'edizione di quest'anno. Questo gioco di azione e avventura, che combina esplorazione, narrazione e combattimento, offre ai giocatori una ricerca avvincente in un mondo contemporaneo devastato dalla guerra civile. Presenta un concetto innovativo in cui i giocatori provano il brivido dell'avventura, guidati solo dai loro sentimenti e istinti. Diretto dal talentuoso Jonathan Jacques-Belletête, direttore artistico di Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided, Hell is Us uscirà su PC e console nel 2025.

La fine dell’anno di NACON sarà segnata da una serie di grandi uscite, alcune delle quali sono state presentate al Future Games Show, un evento essenziale per il settore. Ieri sera, in occasione di questo evento, abbiamo pubblicato alcuni video esclusivi di gameplay di 2 titoli tanto attesi in uscita nel 2024-2025, GreedFall 2: The Dying World e Ravenswatch.

GreedFall 2: The Dying World: nell'ambito del segmento "games to watch" del Future Games Show, il nuovo gioco di ruolo narrativo dello studio Spiders ha svelato un nuovissimo trailer volto a fornire ulteriori informazioni sul suo mondo unico che ha già affascinato un giocatore community di oltre 2 milioni di persone, ma anche i suoi intrighi, i suoi personaggi e un nuovissimo sistema di combattimento tattico. Il gioco, disponibile in accesso anticipato su Steam dal 24 settembre, verrà poi rilasciato per PlayStation5 e Xbox Series X|S nel 2025.

Ravenswatch: il gioco roguelike d'azione cooperativo che rivisita storie e leggende famose di tutto il mondo ha rivelato la sua data di uscita e il contenuto della sua versione 1.0 in un nuovo trailer. Dal 26 settembre 2024 su PC (Steam) e dall'autunno 2024 su console, i giocatori avranno la possibilità di scoprire la misteriosa minaccia nascosta dietro l'Incubo, oltre a un nuovo eroe giocabile, il mezzo vampiro Carmilla.

Oltre ai giochi di corse già presentati sopra, lo stand NACON presenterà anche altri 3 titoli che soddisferanno sia gli appassionati di sport che gli appassionati di giochi immersivi e realistici.

Il nostro studio australiano, Big Ant, è uscito quest'anno per presentare 2 giochi della sua line-up: TIEBREAK e Rugby 25. Disponibile in accesso anticipato su Steam dal 28 giugno, Rugby 25 è allo stand per presentare il contenuto del gioco prossimo aggiornamento, inclusi nuovi giocatori, nuovi stadii e squadre con licenza ufficiale, oltre a una serie di miglioramenti al gameplay basati sul feedback dei giocatori. Ulteriori contenuti e miglioramenti verranno aggiunti negli aggiornamenti successivi, fino alla versione finale, per creare la migliore simulazione di rugby fino ad oggi.

TIEBREAK: Official game of the ATP and WTA, il gioco di tennis ufficiale dell'ATP e della WTA, è ora disponibile nella sua versione finale su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam). Con l'obiettivo di diventare la simulazione di tennis più avanzata e realistica fino ad oggi, TIEBREAK offre un roster di giocatori con licenza ufficiale composto da oltre 120 giocatori, tra cui i Big Three (Jannik Sinner, Jasmine Paolini, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer), stelle come Coco Gauff, Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, nonché le stagioni complete ATP e WTA. In una modalità tutta nuova, Novak Djokovic Slam Challenge, i giocatori possono anche rivivere le partite più importanti della carriera di Djokovic. Il rilascio della versione per Nintendo Switch™ è previsto in un secondo momento.

Infine, presso lo stand NACON è possibile provare anche Ambulance Life: A Paramedic Simulator, il prossimo gioco della gamma LIFE, dedicato alle simulazioni di vita reale. Sviluppato dallo studio Aesir Interactive, i creatori della simulazione di riferimento Police Simulator: Patrol OfficersTM, Ambulance Life offre ai giocatori la possibilità di mettersi nei panni di un paramedico. Lo scopo del gioco è raggiungere il luogo dell'incidente il più rapidamente possibile e curare le vittime stabilendo una diagnosi e somministrando il primo soccorso prima di portarle in ospedale. Ogni situazione è diversa: adattabilità e fare le scelte giuste sono fondamentali per salvare vite umane! Ambulance Life: A Paramedic Simulator uscirà nell'autunno del 2024 su PC, PlayStation5 e Xbox Series X|S.

NUOVI ACCESSORI DI GIOCO PER TUTTI I GIOCATORI

La fine del 2024 sarà ricca di novità, soprattutto con l'arrivo di nuovi accessori attesissimi, per tutte le piattaforme di gioco.

Un nuovo controller premium per giocatori Xbox e PC

NACON approfitta della Gamescom per presentare in anteprima il suo nuovo controller attualmente in sviluppo con Xbox: Revolution X Unlimited per Xbox e PC. Una combinazione unica di personalizzazione, durata e precisione, incorpora la tecnologia Hall Effect, per ridurre il rischio di deriva del joystick. Nel frattempo, i trigger istantanei combinati con i trigger blocker consentono al controller di adattarsi a vari generi e la sua batteria permanente ad alte prestazioni fornisce più di 10 ore di gioco senza bisogno di ricarica. Può vantare anche un'importante novità: uno schermo LCD al centro del controller rende davvero semplice per il giocatore personalizzare i vari profili di gioco senza dover utilizzare l'app dedicata. La Revolution X Unlimited uscirà alla fine del 2024.

Le cuffie da gioco dual wireless RIG 900 MAX vengono lanciate in Europa

Il marchio audio RIG introduce sul mercato europeo l'acclamato RIG 900 MAX. Il 900 MAX segna l'apice nell'audio di gioco wireless, unendo funzionalità come Dolby Atmos, doppia connettività wireless, una stazione base di ricarica senza interruzioni e un'app mobile dedicata per la personalizzazione audio avanzata per adattarsi al tuo stile di gioco.

Progettato pensando sia alla durabilità che al comfort, il RIG 900 MAX è dotato di un archetto in acciaio rinforzato ultraleggero accoppiato con doppio tessuto traspirante e un'imbracatura per archetto, offrendo un comfort impareggiabile per giocare tutto il giorno. Dispone inoltre di un'impressionante durata della batteria di 60 ore, che può essere estesa con l'uso della stazione base inclusa che mantiene le cuffie sempre cariche e pronte all'uso.

Oltre al RIG 900 MAX, RIG rilascerà un'entusiasmante collezione di modelli in edizione limitata alla fine del 2024. I giocatori possono aspettarsi il RIG 600 PRO in Acid Camo, il RIG 300 PRO sia in Acid Camo che Cosmic Purple, e un aggiunta permanente con il RIG 600 PRO White.

La gamma PlayStation5 è destinata ad espandersi