NACON: RevoSim RS Pure & Ecosistema SimRacing Disponibili

NACON ANNUNCIA LA DISPONIBILITÀ DEL BUNDLE REVOSIM RS PURE E SVELA IL RESTO DEL SUO ECOSISTEMA DI SIMRACING.

NACON, leader mondiale negli accessori da gaming, ha presentato durante l’evento Nacon Xperience per la prima volta dal vivo, direttamente insieme al team creativo Revosim, il bundle Direct Drive Revosim RS PURE, ora finalmente disponibile

Ulteriori accessori saranno rilasciati da qui alla fine del 2025. Presentati durante la Bigben Week 2025, questi prodotti sono pensati per arricchire l’ecosistema Revosim.

I giocatori potranno aggiungere un cambio ibrido (con H-box classico e cambio sequenziale), un pedale frizione, un freno a mano con cella di carico (loadcell) e un nuovo volante, tutti perfettamente compatibili con i prodotti della linea RS PURE.

“Questo bundle RS PURE incarna la nostra volontà di offrire ai gamer un volante ad alte prestazioni, in grado di soddisfare le esigenze del simracing moderno,” afferma Sébastien Waxin, Head of Racing di NACON. “Grazie alla nostra esperienza con i giochi di guida e alla progettazione di accessori da gaming, abbiamo realizzato un prodotto che rispecchia i nostri valori: offrire attrezzature di qualità, supportare i giocatori nella loro passione per il gaming, e ora anche per il simracing.”

RS PURE: una gamma pensata per un’immersione totale

Progettato per garantire massimo comfort, realismo e prestazioni, RS PURE si distingue grazie a tre elementi chiave:

Base Direct Drive con feedback di forza da 9 Nm e encoder a 21 bit, per una riproduzione fedele di ogni dettaglio della strada: vibrazioni, variazioni di superficie e perdita di aderenza.

con feedback di forza da 9 Nm e encoder a 21 bit, per una riproduzione fedele di ogni dettaglio della strada: vibrazioni, variazioni di superficie e perdita di aderenza. Volante dotato di sistema Quick Release , ispirato ai modelli da corsa, con hub e ghiera per un cambio volante facile e un’immersione perfetta, qualsiasi sia il tipo di gioco.

, ispirato ai modelli da corsa, con hub e ghiera per un cambio volante facile e un’immersione perfetta, qualsiasi sia il tipo di gioco. Set di pedali modulare in acciaio e alluminio spazzolato, dotato di Loadcell da 100 kg per una frenata precisa e realistica, personalizzabile grazie agli elastomeri inclusi.

Le diverse versioni del RS PURE sono disponibili su nacongaming.com al prezzo di 699,90 Euro per il bundle completo e 599,90 Euro per il bundle senza pedali.