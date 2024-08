LG ULTRAGEAR I PRINCIPALI EVENTI GAMING EUROPEI

Monitor gaming LG soddisfano tutte le necessità dei giocatori professionisti

I monitor gaming LG UltraGear saranno protagonisti di due dei più importanti eventi gaming europei di quest'estate: ilGamescom 2024 e il campionato EMEA di League of Legends (LEC 2024).

Gamescom 2024

LG UltraGear sarà presente con uno stand al Gamescom 2024, la più grande fiera europea di videogiochi che si terrà a Colonia, in Germania, fino al 25 agosto. Con circa 370.000 visitatori all'anno, Gamescom è uno degli eventi più importanti dell'industria dei videogiochi, con sviluppatori di giochi e produttori di hardware di tutto il mondo chiamati a presentare le loro ultime novità.

I visitatori dello stand di LG UltraGear avranno l'opportunità di provare l'impareggiabile esperienza di gioco offerta dagli straordinari monitor LG OLED. I monitor gaming LG UltraGear OLED, disponibili nelle versioni da 45, 39, 34, 32 e 27 pollici, sono dotati della tecnologia all'avanguardia Micro Lens Array Plus (MLA+), certificati VESA DisplayHDR™ True Black 400 e vantano una luminosità di punta pari a 1300 nits. In particolare, il monitor LG UltraGear OLED da 32 pollici (modello 32GS95UE) è il primo display dual-mode al mondo con certificazione VESA che consente di passare dal 4K UHD a 240Hz al FHD a 480Hz direttamente dal joystick, applicando quindi istantaneamente la combinazione ottimale di risoluzione dello schermo e frequenza di aggiornamento in base alla tipologia di gioco a cui si sta giocando.

LEC 2024

I monitor gaming LG UltraGear sono inoltre “Official Gaming Monitor” del campionato EMEA di League of Legends 2024. Nelle combattutissime fasi finali del torneo in programma a Monaco di Baviera, in Germania, dal 31 agosto al 1 settembre, le squadre meglio classificate si contenderanno la vittoria utilizzando gli straordinari monitor gaming LG UltraGear.

Durante le finali del LEC 2024, i monitor LG UltraGear saranno esposti in un pop-up store nel centro di Monaco allestito da Riot Games, sviluppatore di League of Legends.. Il pop-up store darà ai visitatori la possibilità di giocare ad alcuni dei titoli più recenti di Riot Games sui display gaming premium di LG. Tra questi, lo straordinario monitor LG UltraGear OLED da 27 pollici (modello 27GS95QE), che offre un gameplay fluido e reattivo grazie alla frequenza di aggiornamento di 240Hz e al tempo di risposta di 0,03ms (GtG). Gli appassionati di videogiochi e i visitatori più curiosi potranno visitare il pop-up store per scoprire in prima persona perchè LG UltraGear è il prodotto preferito dai migliori giocatori del mondo.

Per celebrare la partecipazione di LG ai più importanti eventi gaming europei, LG ha deciso di lanciare l’iniziativa promozionaleLG Gaming Weeks, riservata agli LG Member, che offrirà sconti speciali su prodotti selezionati della linea LG Ultragear.