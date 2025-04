I monitor commerciali MSI sono certificati EPEAT

MSI è impegnata per un futuro sostenibile e prende seriamente la propria responsabilità ambientale. Con una gamma sempre più ampia di monitor e PC desktop eco-compatibili, MSI garantisce che ogni fase del ciclo di vita del prodotto – dalla produzione allo smaltimento – supporti il proprio impegno per la sostenibilità ambientale.

Certificazione EPEAT per un Domani Più Verde

MSI è orgogliosa di annunciare che molti dei suoi monitor commerciali hanno ottenuto la certificazione EPEAT. Questa certificazione riconosce l’impegno costante di MSI nel rispettare elevati standard ambientali nella progettazione e nella produzione. MSI continua a impegnarsi per ridurre l’impatto ambientale, offrendo prodotti che coniugano alte prestazioni e sostenibilità.

Micro-Star International Co., Ltd. registra i propri prodotti su EPEAT. Consulta www.epeat.net per lo stato della registrazione e i livelli di certificazione per paese.

Materiali Sostenibili, Riciclabili e Atossici

MSI dà priorità alla sostenibilità fin dal primo passo: l’imballaggio. L’imballaggio dei nostri monitor commerciali è riciclabile per oltre il 95%, ed è realizzato principalmente con carta contenente più del 90% di materiale riciclato. Continuiamo a innovare riutilizzando materiali di scarto e riducendo al minimo gli sprechi, contribuendo attivamente alla riduzione dell’impronta ambientale dei nostri prodotti.

MSI è inoltre impegnata nell’utilizzo di materiali ecocompatibili come la plastica PCR (riciclata post-consumo), contribuendo a rendere il processo produttivo più sostenibile. Inoltre, i monitor presentano una ridotta presenza di bromo e cloro nei componenti in plastica, mentre le schede PCB (circuiti stampati) sono realizzate con materiali privi di alogeni, migliorando ulteriormente la sostenibilità ambientale.

Efficienza Energetica per un Futuro Sostenibile

I monitor commerciali MSI hanno ottenuto la certificazione ENERGY STAR, dimostrando l’impegno dell’azienda nel fornire prodotti a basso consumo energetico che aiutano le aziende a ridurre i costi operativi e il consumo di energia. Progettati con modalità di risparmio energetico integrate, permettono agli utenti di ottimizzare ulteriormente l’uso dell’energia mantenendo prestazioni elevate. MSI continuerà a innovare per offrire soluzioni sostenibili che rispondano alle esigenze dei clienti commerciali, contribuendo a un futuro più verde per l’intero settore tecnologico.

Salute degli Utenti al Primo Posto: Dai Materiali al Design

I monitor commerciali MSI, disponibili in un’ampia gamma di dimensioni da 21,5 a 34 pollici, sono progettati con funzionalità EyesErgo per supportare la salute e il comfort dell’utente a lungo termine. Tra queste tecnologie troviamo l’Anti-Flicker e la Riduzione della Luce Blu certificate TÜV, utili a ridurre l’affaticamento visivo. Il grafico Eye-Q Check consente agli utenti di monitorare la propria salute visiva, ricordando quando è il momento di fare una pausa per prevenire l’affaticamento. Per garantire una postura ottimale durante il lavoro, i monitor MSI sono dotati di supporti inclinabili e regolabili in quattro direzioni, consentendo una personalizzazione completa per il massimo comfort e produttività.

Prodotti Disponibili sul Mercato Italiano con Certificazione EPEAT Silver:

PRO MP245PG

PRO MP245G

PRO MP275QPDG

PRO MP275 (Serie: PG, PGDE)

PRO MP272PMG

PRO MP242PMG

PRO MP275QPG

