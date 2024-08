NBA 2K25 aggiornamenti in arrivo per MyTEAM

MyTEAM porta nel gioco uno dei più importanti aggiornamenti della storia del franchise, con Parco Triplice minaccia per New Gen, il ritorno della Casa d'Aste e molto altro ancora.

Oggi 2K ha svelato tutte le nuove funzionalità e gli aggiornamenti in arrivo per MyTEAM in NBA 2K25. NBA 2K25 introduce quattro nuove modalità di gioco, un nuovo sistema MyTEAM REP della durata di un anno che porta vantaggi e ricompense per tutte le modalità, decine di aggiornamenti sulla qualità della vita, il ritorno della Casa d'Aste e molto altro ancora.

“Con MyTEAM abbiamo fatto aggiornamenti significativi inserendo nuove modalità, funzioni migliorate e l'implementazione dei feedback della community per creare una delle esperienze di card-collecting più complete sul mercato”, ha dichiarato Erick Boenisch, vicepresidente dello sviluppo NBA di Visual Concepts. “L'implementazione dei feedback della community è stato un obiettivo fondamentale quest'anno. Abbiamo ascoltato attentamente i giocatori di 2K e, a grande richiesta, abbiamo riportato la Casa d'Aste nel gioco”.

MyTEAM introduce nuove modalità ed eventi live in NBA 2K25, tra cui:

in Re del Campo i migliori giocatori in assoluto competono ogni settimana. L'evento esclusivo si tiene ogni sabato dalle 19:00, a partire dal 14 settembre. Per qualificarsi, i giocatori dovranno raggiungere determinati livelli nelle nuove modalità Scontro Finale o Parco Triplice Minaccia durante la settimana precedente, oppure ottenere la qualificazione automatica salendo di livello in MyTEAM REP. Dopo ogni partita di Re del Campo, i giocatori guadagneranno un punteggio in base alle loro prestazioni. Se i giocatori perdono 3 partite, non potranno partecipare a Re del Campo il successivo sabato. Il punteggio finale di ogni sabato, tra tutti i giocatori, incoronerà il Re del Campo numero 1

basata sulla vittoria, che trae ispirazione dalle modalità competitive degli anni passati di MyTEAM ed è una evoluzione di Unlimited. La modalità Scontro Finale è riservata ai migliori giocatori e offre le migliori ricompense. Le partite si giocano con formazioni complete di 13 carte in quarti da 4 minuti. La caratteristica principale di questa modalità è un sistema di progressione a 15 livelli, in cui l'obiettivo è vincere e ottenere la promozione. Le sequenze di vittorie fanno guadagnare un'ulteriore progressione nella classifica. I giocatori che ottengono vittorie durante la settimana precedente potranno scegliere un gruppo di ricompense in base al livello ogni venerdì alle 17.

MyTEAM. Mentre i giocatori cercano di scalare la classifica e guadagnarsi la loro ricompensa, si sfidano in rapide partite Triplice minaccia 3v3, Momento Decisivo 5v5 o in brevi partite Full Lineup a 13 carte, in base alle loro preferenze personali. Dopo l'analisi delle classifiche, i giocatori si scontreranno con una serie di avversari, tra cui le squadre NBA attuali, squadre storiche dei giochi con le Ere, squadre All-Time e altre squadre composte con le raccolte uscite nel corso dell'anno. Una volta raggiunto il livello massimo, i giocatori dovranno affrontare l’ostacolo di un'ultima squadra. Questi saranno gli avversari finali prima di ottenere la ricompensa scelta.

vanta uno dei più importanti aggiornamenti nella storia di MyTEAM: il Parco Triplice Minaccia su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. Parco Triplice minaccia è una ricreazione next gen de Il mio PARCO del Rivet City Championship di NBA 2K16. Selezionabile dai menu di MyTEAM o da La Città, in Triplice Minaccia Online e Triplice Minaccia Online: Co-Op i giocatori potranno incontrare nuovi giocatori da farsi amici o da sfidare. Come era per la estensione originale di Rivet City, ci saranno nove campi da gioco: quattro dedicati alle partite 3v3 a 2 giocatori e cinque campi per le partite 3v3 Co-Op a 6 giocatori. Per la prima volta in

Ulteriori aggiornamenti includono:

Il ritorno della Casa d'Aste: La community si è favorevolmente espressa e NBA 2K25 vedrà il ritorno della Casa d'Aste in MyTEAM. I giocatori potranno mettere all'asta o acquistare carte utilizzando i Punti MyTEAM (MTP) per migliorare la propria collezione. Il menu della Casa d'Aste è stato unificato in un unico negozio per facilitare la ricerca, l'acquisto e la vendita, e per assicurare un'esperienza più semplice. I giocatori potranno ora cercare una carta direttamente dal menu Le mie Aste, in modo da poter controllare facilmente i prezzi degli MTP prima di mettere in vendita la carta.

MyTEAM REP: NBA 2K25 introduce il sistema REP in MyTEAM. Il sistema REP è un token di successi che dura un anno e non si azzera alla fine di ogni stagione. Le nuove ricompense includono pacchetti gratuiti stagionali, mensili e settimanali, il ritorno di ricompense amate dai fan come la Palla infuocata, l'accesso alla Casa d'Aste e grandi premi come la Carta Giocatore G.O.A.T. Jayson Tatum per chi raggiunge il livello Materia Oscura. La classifica REP consegna ai primi dieci giocatori REP i loghi INVINCIBILE, mentre il numero 1 in assoluto riceverà il logo G.O.A.T.