Samsung monitor da gioco Odyssey 3D

Gamescom 2024: Samsung Electronics presenta l'innovativo monitor da gioco "Odyssey 3D" senza occhiali

L'innovativo monitor Odyssey 3D offre un'esperienza di gioco 3D immersiva senza occhiali grazie alle tecnologie Eye Tracking e View Mapping

Samsung Electronics Co., Ltd. ha annunciato oggi la presentazione dei suoi ultimi monitor da gioco alla Gamescom 2024 di Colonia, in Germania, con particolare attenzione al rivoluzionario Odyssey 3D, che offre una visualizzazione 3D senza occhiali.

La Gamescom 2024, che si tiene dal 21 al 25 agosto, è la più grande fiera mondiale dedicata ai videogiochi e ospita oltre 1.400 espositori, tra cui produttori di hardware, software e contenuti di gioco. Samsung presenterà i suoi monitor da gioco di fascia alta, inclusi il nuovo Odyssey 3D e i modelli delle serie Odyssey G6, G8 e G9, presso il suo stand di 800 m2, il più grande e immersivo di sempre per l'azienda.

"Siamo entusiasti di presentare il nostro monitor da gioco 3D senza occhiali alla Gamescom, la più grande fiera mondiale dedicata ai videogiochi", ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President dell'Enterprise Business Team, Visual Display Business di Samsung Electronics. "Samsung si impegna a mantenere la leadership nel mercato dei monitor da gioco premium sviluppando continuamente tecnologie all'avanguardia che migliorano l'esperienza di gioco".

Gioco 3D senza occhiali con Odyssey 3D

L'innovativa tecnologia di visualizzazione a campo luminoso (LFD) dell'Odyssey 3D crea immagini 3D realistiche da contenuti 2D utilizzando una lente lenticolare [1] sul pannello frontale. In combinazione con le tecnologie Eye Tracking e View Mapping, Odyssey 3D garantisce un'esperienza 3D ottimizzata senza la necessità di occhiali 3D separati. L'Eye Tracking monitora il movimento di entrambi gli occhi utilizzando una fotocamera stereo integrata, mentre il View Mapping regola continuamente l'immagine per migliorare la percezione della profondità.

L'Odyssey 3D può passare facilmente dalla modalità 2D a quella 3D in base alle preferenze dell'utente. Disponibile nei formati da 27" e 37", è dotato di un display con risoluzione 4K, un tempo di risposta grigio-grigio (GTG) di 1 ms e un'elevata frequenza di aggiornamento di 165 Hz, che garantiscono un gameplay fluido e senza interruzioni, senza immagini residue o interruzioni.

Inoltre, l'Odyssey 3D è dotato di un design ergonomico con supporto regolabile in altezza (HAS), inclinazione, FreeSync Premium, una porta DisplayPort 1.4 e due porte HDMI 2.1. Il monitor è stato insignito del premio Best of Innovation nella categoria Gaming & eSports al CES 2024.

Esperienze di gioco disponibili alla Gamescom 2024

Alla Gamescom 2024, Samsung offrirà un'esperienza esclusiva ai partecipanti grazie alle partnership con i principali sviluppatori di giochi. Nell'area immersiva dedicata all'Odyssey, i visitatori potranno apprezzare l'ultima linea di monitor da gioco Odyssey, tra cui l'Odyssey OLED G8 con risoluzione UHD e frequenza di aggiornamento di 240 Hz, l'Odyssey OLED G6 con risoluzione QHD e frequenza di aggiornamento di 360 Hz, nonché il doppio UHD Odyssey Neo G9 da 57".

Presso lo stand Samsung, i visitatori potranno inoltre provare i seguenti monitor abbinati a giochi molto attesi per un'immersione totale:

Odyssey 3D: l'Odyssey 3D fornirà un ambiente 3D senza precedenti per esplorare inZOI di KRAFTON, un gioco di simulazione di vita che vanta una grafica realistica, offrendo un'esperienza di gioco davvero immersiva. Questa anteprima esclusiva offre ai giocatori uno sguardo di prima mano alla prossima generazione di tecnologia e innovazione nel campo dei videogiochi. I tempi di risposta rapidi e le elevate frequenze di aggiornamento dell'Odyssey 3D garantiscono un'azione fluida e una narrazione coinvolgente.

l'Odyssey 3D fornirà un ambiente 3D senza precedenti per esplorare inZOI di KRAFTON, un gioco di simulazione di vita che vanta una grafica realistica, offrendo un'esperienza di gioco davvero immersiva. Questa anteprima esclusiva offre ai giocatori uno sguardo di prima mano alla prossima generazione di tecnologia e innovazione nel campo dei videogiochi. I tempi di risposta rapidi e le elevate frequenze di aggiornamento dell'Odyssey 3D garantiscono un'azione fluida e una narrazione coinvolgente. Odyssey OLED G8: i colori intensi e l'ampio display dell'Odyssey OLED G8 esaltano Genshin Impact di HoYoverse, offrendo ai giocatori una grafica dinamica e un gameplay fluido

i colori intensi e l'ampio display dell'Odyssey OLED G8 esaltano Genshin Impact di HoYoverse, offrendo ai giocatori una grafica dinamica e un gameplay fluido Odyssey Neo G9 & OLED G9: grazie a un enorme schermo ultralargo e a un display ad alta risoluzione, Odyssey Neo G9 e OLED G9 offrono un'esperienza epica in World of Warcraft di Blizzard Entertainment: The War Within, offrendo ai giocatori un ampio campo visivo e dettagli cristallini che rendono ogni nuova avventura davvero coinvolgente. World of Warcraft sarà giocato da alcuni dei migliori creatori di contenuti europei. I fan potranno giocare ad alcuni degli altri amati giochi di Blizzard, tra cui Overwatch 2 e Hearthstone.

I partecipanti avranno l'opportunità esclusiva di godere di questi monitor di gioco top di gamma giocando con gli attesissimi titoli citati, alcuni dei quali saranno disponibili prima ancora delle loro uscite ufficiali.

Ampliamento della linea di OLED Odyssey 2024

Samsung ha annunciato l'ampliamento dell'apprezzata linea Odyssey OLED, con l'introduzione di tre nuovi modelli: Odyssey OLED G95SD, G93SD e G85SD. [2]

La serie Odyssey OLED G9, che comprende i modelli G95SD e G93SD, offre un'esperienza coinvolgente grazie alla doppia risoluzione QHD (5.120 x 1.440), al rapporto schermo ultra-wide 32:9, al design curvo 1.800R, allo Smart Hub [3] [4]

L'Odyssey OLED G8 da 34” (modello G85SD) offre una risoluzione QHD (3.440 x 1.440) ultra ampia, un rapporto dello schermo di 21:9, un design curvo da 1.800R, Smart Hub, Gaming Hub, una frequenza di aggiornamento di 175Hz e un tempo di risposta GTG di 0,03ms.

Sulla scia del successo degli Odyssey OLED G6 e G8 presentati a giugno , Samsung offre ora monitor OLED da 27“ a 49”, compresi i nuovi modelli widescreen, diversificando ulteriormente il suo portafoglio OLED e fornendo una gamma più ampia di opzioni per i giocatori.

I nuovi modelli Odyssey OLED incorporano la tecnologia proprietaria OLED Safeguard di Samsung per prevenire le bruciature e la tecnologia OLED Glare Free per ridurre al minimo il riflesso della luce, garantendo un'esperienza visiva superiore. Inoltre, Odyssey OLED G9 (modello G95D) è stato nominato CES Innovation Award Honoree in Computer Peripherals & Accessories al CES 2024.