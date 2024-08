Call of Duty: Black Ops 6 - la missione della Campagna Ricercato

PANORAMICA TATTICA DELLA MISSIONE “RICERCATO”

Una missione di infiltrazione in stile Call of Duty: Black Ops dove la posta in gioco è alta ma le ricompense ancora di più. L’obbiettivo è recuperare e portare in salvo l’agente Russell Adler da un sito segreto della CIA nascosto sotto Capitol Station, a Washington DC.

Nei panni di Case, membro della squadra Black Ops guidata da Frank Woods, l’obbiettivo sarà quello di imbucarsi ad una raccolta fondi, ottenere l’immagine della retina di un senatore autorizzato ad entrare nel sito segreto per tirare fuori di li Adler prima che qualcuno se ne accorga. Il tutto grazie ad un nuovo gadget di Felix: una macchina fotografica in grado di scansionare la retina.

Fra i punti principali sul Blog Post dedicato ci sono approfondimenti sulle seguenti attività:

Un’udienza con il senatore McKenna: non riuscendo a prendere un’immagine della retina a distanza ed essendo che il senatore non ha intenzione di rilasciare interviste in serata, si aprono 3 scelte (Miglior offerente, Panni sporchi e Uomo misterioso) fra cui scegliere. Completato 1 dei 3 obbiettivi, si otterrà un’immagine che Felix riuscirà a sistemare per ingannare il sistema di sicurezza che porta al sito segreto della CIA. Solo dopo aver violato il sistema, la squadra si rende conto che si è già verificato un violento attacco, ad opera di Pantheon.

“Decidiamo come Ingaggiare”: la grande flessibilità di Black Ops 6 regala diverse opportunità come la possibilità di entrare nel sito segreto ad armi spianate o in maniera furtiva, la scelta delle armi da portare con se e degli armamenti aggiuntivi. L’avanzata procede e raggiunta la stanza n. 4 dedicata agli interrgogatori, dove Adler è detenuto. In superficie intanto compaiono nuovi “guastafeste” ma per tornare lassù, c’è un battaglia intensa alle porte.

Artiglieria pesante: il combattimento consente di usare il movimento assoluto, che consente di scattare, scivolare e tuffarsi in qualsiasi direzione (avanti, laterlamente, indietro). La ruota delle armi permette di scambiare rapidamente e con facilità l’equipaggiamento tattico e quello letale.

Un Livello di minaccia elevato: l’obbiettivo è quello di raggiungere l’ascensore, fissare i bloccanti ai cavi e raggiungere il tetto e fuggire. Ma un’esplosione nemica spezza i cavi facendo precipitare la squadra. Case si aggrappa ad una ringhiera, afferrando Adler e salvandolo.

Batti il nemico sul tempo: si torna nella sala principale in vista della fuga finale, dove bisognerà ricorrerre al nuovo equipaggiamento per mettere KO gli avversari.

La grande fuga: i polizziotti circondano l’edificio e altre forze di Pantheon sono in arrivo. È il momento di essere creativi per uscirne. Il team predilige moto da cross, per sfrecciare sulla strade.

Per scoprire se è la fine della missione l’unico modo giocare a “Ricercato” all’interno della Campagna di Black Ops 6, il 25 ottobre!

CALL OF DUTY: NEXT

È l’evento ufficiale di presentazione di Black Ops 6.

Call of Duty: Next torna mercoledì 28 agosto 2024 ed è possibile seguire la diretta sul canale Twitch ufficiale di Call of Duty, sul canale YouTube di Call of Duty, o sul canale del tuo streamer preferito.

BETA MULTIGIOCATORE

Venerdì 30 agosto 2024 alle 19:00 sarà possibile immergersi per la prima volta nella Beta multigiocatore di Call of Duty: Black Ops 6.

È possibile ottenere ricompense nella Beta, appena sbloccate, e ritrovarle in Black Ops 6 appena il gioco completo sarà disponibile.

Primo weekend: accesso anticipato.* Il primo weekend di beta, disponibile per chi ha prenotato il gioco su qualsiasi piattaforma (console e PC) e per gli abbonati a Game Pass, inizierà venerdì 30 agosto alle 19:00 e si concluderà mercoledì 4 settembre alle 19:00.

Secondo weekend: Beta aperta.* Il secondo weekend di Beta è rivolto a tutti i giocatori su tutte le piattaforme, a prescindere dalla prenotazione, e agli abbonati a Game Pass. Questo secondo weekend inizierà venerdì 6 settembre alle 19:00 e si concluderà lunedì 9 settembre alle 19:00.

*per giocare online durante i weekend di Beta, potrebbe essere necessario un abbonamento a Xbox Game Pass Core per i giocatori su Xbox. Per giocare su PC è richiesto un account Battle.net o Steam. Per partecipare è richiesto l'accesso a Internet.

Maggiori informazioni sui bonus, sono disponibili nel blog post dedicato.