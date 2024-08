Borderlands 4 in uscita nel 2025

Annunciato ufficialmente lo sparatutto looter-shooter definitivo del franchise di Borderlands, un gioco che ancora una volta definisce il genere

2K e Gearbox Software hanno annunciato ufficialmente che Borderlands® 4, il prossimo capitolo dell'iconica serie di sparatutto, uscirà nel 2025 (durante l'anno fiscale 2026 di Take Two) su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC attraverso Steam ed Epic Games Store. Il gioco può già essere aggiunto alla vostra wishlist.

Borderlands 4 è stato annunciato durante l’Opening Night Live alla Gamescom con un teaser trailer che offre ai giocatori un primo allettante sguardo a un pianeta tutto nuovo. Borderlands 4 è il quarto titolo della linea principale e il settimo del franchise. I giocatori vestiranno ancora una volta i panni del leggendario Vault Hunter alla ricerca di un tesoro alieno segreto, facendo esplodere tutto ciò che gli capita a tiro.

“Insieme al team di Gearbox ho lavorato molto a Borderlands da quando abbiamo introdotto per la prima volta nel mondo il genere dei looter-shooter”, ha dichiarato Randy Pitchford, fondatore e presidente di Gearbox Entertainment Company. “Tutti noi di Gearbox abbiamo enormi ambizioni per Borderlands 4 e ce la stiamo mettendo tutta per rendere tutto ciò che amiamo di Borderlands migliore che mai, portando il prodotto a nuovi livelli in nuove ed entusiasmanti direzioni”.

L’acclamato franchise di Borderlands ha venduto più di 87 milioni di copie fino ad oggi. Grazie a personaggi indimenticabili, alla costruzione di un mondo profondo e a un numero infinito di armi uniche, il franchise si è affermato come serie imperdibile.

“Siamo entusiasti di poter annunciare ai nostri fan che il 2025 segnerà un anno molto importante per 2K e Gearbox Entertainment”, ha dichiarato Catharina Lavers Mallet, Senior Vice President e General Manager di 2K Core Games. “La serie Borderlands è una delle serie di maggior successo di 2K ed è amata da milioni di persone in tutto il mondo. Siamo entusiasti che la nostra partnership e collaborazione con il team di Gearbox sia diventata ancora più forte e non vediamo l'ora di offrire le migliori esperienze di gioco sia ai fan di lunga data che ai nuovi giocatori.”

Per tutte le informazioni su Borderlands 4 e per la wishlist dedicata, visitate www.borderlands.2k.com e seguite il titolo su YouTube, Facebook, X, Instagram eTikTok.