Blizzard Opening Night Live - Gamescom 2024

Opening Night alla Gamescom 2024, di seguito ed in allegato ti condividiamo comunicato inerente gli annunci di Blizzard Entertainment.

"È un momento incredibile per Blizzard: i nostri team rilasceranno World of Warcraft: The War Within tra pochi giorni, in un anno pieno di traguardi per Warcraft. A ottobre espanderanno il mondo di Sanctuarium con Diablo IV: Vessel of Hatred, e continueranno a proporre nuovi contenuti e collaborazioni per Overwatch 2", ha dichiaratoJohanna Faries, presidentessa di Blizzard Entertainment. "Siamo emozionati di rappresentare il lavoro di tanti nostri colleghi e di poterlo celebrare qui, alla gamescom, insieme alle nostre fantastiche comunità."

A ottobre espanderanno il mondo di Sanctuarium con Diablo IV: Vessel of Hatred, e continueranno a proporre nuovi contenuti e collaborazioni per Overwatch 2", ha dichiarato Johanna Faries, presidentessa di Blizzard Entertainment. "Siamo emozionati di rappresentare il lavoro di tanti nostri colleghi e di poterlo celebrare qui, alla gamescom, insieme alle nostre fantastiche comunità." Altre novità importanti di Blizzard annunciate all'Opening Night Live e alla gamescom:

L'uscita mondiale di World of Warcraft®: The War Within™ è prevista per il 26 agosto, mentre l'accesso anticipato inizierà il 22 agosto alle 23:59. Verso la fine dell'anno si terrà il primo Warcraft Direct, in cui i team condivideranno maggiori informazioni sulle novità future.

A partire dalla fine di ottobre, avranno inizio gli eventi di gioco per il 20º anniversario di World of Warcraft, dando ai giocatori l'opportunità di scoprire la storia di Azeroth e ottenere ricompense.

Grazie alla realtà virtuale, i visitatori potranno provare il brivido di volare sopra Dalaran e assistere in prima persona a un'invasione della mitica città, in un'esperienza immersiva allestita in fiera.

Per celebrare il 30° anniversario di Warcraft, Overwatch® 2 ha svelato il primo nuovo modello per Widowmaker, che a settembre dichiarerà la sua lealtà all'Orda nei panni di Sylvanas Ventolesto.

Per celebrare la recente collaborazione, Overwatch® 2 allestirà uno stand assieme a Porsche, con una statua di D.VA a grandezza naturale modellata sulla nuova Macan elettrica e inviterà i fan a immergersi in una riproduzione reale di una mappa iconica.

Brent Gibson, il direttore di gioco di Diablo® IV: Vessel of Hatred™, ha raggiunto Johanna sul palco per mostrare il trailer di presentazione dei Mercenari, che introduce la nuova funzione in arrivo con l'espansione l'8 ottobre.

Il trailer di presentazione dei Mercenari è disponibile sulla pagina YouTube di Diablo

Vessel of Hatred™ introduce nuovi modi di giocare:

Mercenari: persone comuni con abilità straordinarie, pronte a combattere al fianco dei giocatori.

Sotterranei di Kurast: una nuova spedizione a fasi multiple.

La Cittadella oscura: una nuova spedizione PvE cooperativa.