Dune: Awakening uscita inizio del 2025

Dune: Awakening svela l'uscita prevista per l’inizio del 2025 e 30 minuti di gameplay alla Gamescom

Funcom è entusiasta di annunciare che Dune: Awakening, open world survival MMO, uscirà all'inizio del 2025, mentre l'uscita su console è prevista per un secondo momento. Dopo la presentazione in anteprima durante l'Opening Night Live della Gamescom, i fan hanno potuto assistere a un gameplay esclusivo di 5 minuti che mostra, per la prima volta, l'ascesa del giocatore dalla ricerca della sopravvivenza fino alla mobilitazione di un'intera gilda a caccia della Spezia.

Ambientato sul pianeta più pericoloso dell'universo, Dune: Awakeningsfiderà i giocatori a...

SOPRAVVIVERE al deserto rovente e ai colossali vermi della sabbia imparando le vie dei Fremen.

al deserto rovente e ai colossali vermi della sabbia imparando le vie dei Fremen. ESPANDERE la vostra influenza attraverso il combattimento, il flusso di Spezia, la costruzione e il potenziamento di basi, la fabbricazione di veicoli e il commercio. Sviluppate il vostro personaggio percorrendo la strada del Mentat, del Trooper, del Planetologo, del Maestro di Spada o della Bene Gesserit.

la vostra influenza attraverso il combattimento, il flusso di Spezia, la costruzione e il potenziamento di basi, la fabbricazione di veicoli e il commercio. Sviluppate il vostro personaggio percorrendo la strada del Mentat, del Trooper, del Planetologo, del Maestro di Spada o della Bene Gesserit. CONTROLLARE la Spezia e mantenere il potere mentre infuriano gli intrighi e le guerre tra gilde. Unitevi a una gilda e schieratevi con la Casa Harkonnen o Atreides, e scontratevi per la preziosa Spezia in battaglie dinamiche tra gilde che coinvolgono una serie di veicoli, tecnologie e combattenti specializzati.

Dune: Awakening ha reso nota a tutti la sua presenza sul palcoscenico della Gamescom: ai visitatori basterà seguire l'imponente scultura a forma di verme della sabbia per trovare lo stand, dove potranno assistere a una presentazione estesa di 30 minuti del gioco e ritirare la propria borsa Fremkit. Per chi è a casa, la presentazione di 30 minuti sarà trasmessa in livestreaming da vari content creator nei prossimi giorni, tra cui Sacriel, Alphacast e Mowky. Inoltre, giornalisti e creator avranno la possibilità di provare una demo di Dune: Awakening a porte chiuse e condividere le loro impressioni con il grande pubblico.

Joel Bylos, direttore creativo di Funcom, ha dichiarato: “Svelare per la prima volta il gameplay è sempre un momento importante, soprattutto in un gioco in cui l'interazione tra tutti questi sistemi può creare momenti completamente inaspettati, ma il team ha fatto un lavoro incredibile e non vediamo l'ora di vedere come reagisce la community.”

Avendo lavorato a stretto contatto con Herbert Estate e Legendary, Dune: Awakening introduce una storia alternativa in cui Paul Atreides non è mai nato, dando ai giocatori l'opportunità di mettere il futuro di Arrakis nelle proprie mani.

Sam Rappaport, vicepresidente della divisione Interactive Media di Legendary Entertainment, ha dichiarato: “Siamo molto contenti che i giocatori possano dare un primo sguardo a 'Dune: Awakening” durante la Gamescom. L'autenticità e l'attenzione ai dettagli del gioco riescono a trasmettere la ricchezza e la profondità dell'universo di Dune in un modo che ricorda il mondo splendidamente presentato nei film di Denis Villeneuve. Questo gioco è una testimonianza della dedizione degli sviluppatori e un modo nuovo ed entusiasmante per i fan di avvicinarsi a questa iconica saga”.

Dopo l'esclusivo reveal del gameplay, Funcom è entusiasta di annunciare che il terzo Dune: Awakening Direct andrà in onda il 29 agosto, mostrando ancora più filmati di gioco e nuovi dettagli, con Soe Gschwind che tornerà in veste di conduttore.

Dune: Awakening sarà disponibile dall'inizio del 2025 su PC e arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in un secondo momento.