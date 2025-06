Oltre 189.000 giocatori simultanei – Dune: Awakening

Dune: Awakening, il gioco survival multigiocatore open world su larga scala sviluppato da Funcom, è stato lanciato con recensioni entusiastiche e vanta attualmente un punteggio “Molto Positivo” su Steam dell’85%, con oltre 28.700 recensioni. Attualmente ha un punteggio di 80 su Metacritic e 81 su OpenCritic. Prendetevi una pausa dall'estrazione della spezia e godetevi il nuovo Accolades trailer.

Nel primo weekend dal lancio, Dune: Awakening ha superato per tre volte il proprio record di giocatori simultanei, raggiungendo oltre 189.000 giocatori connessi, battendo di gran lunga il precedente record di 53.400 del titolo precedente, Conan Exiles. È ufficialmente il gioco Funcom venduto più velocemente di sempre. Dalla fase di accesso anticipato, Dune: Awakening si è mantenuto costantemente tra i giochi più giocati su Steam.

Leggi anche Dune: Awakening disponibile

La reazione esplosiva da parte di giocatori, stampa e content creator ha messo in luce alcuni aspetti fondamentali del gioco. Con una linea temporale alternativa pensata appositamente per il gioco, una grande fedeltà verso l’universo di Dune, e ispirazioni visive e sonore tratte dai film di Denis Villeneuve e Legendary, il risultato è evidente. VGMAG, che ha assegnato a Dune: Awakening un punteggio di 8,5/10, ha affermato che è “...il modo migliore per vivere Arrakis”. 4P gli ha assegnato un punteggio di 9/10 e ha sottolineato: “Non conosco nessun altro mondo di gioco che sia più Dune di quello di Dune: Awakening”. Per tutti coloro che da anni attendevano di esplorare un’Arrakis vivo e sconfinato, Dune: Awakening ha mantenuto la promessa.

Non è solo il mondo autentico e coinvolgente ad aver conquistato i critici. IGN ha assegnato a Dune: Awakening un punteggio di 8/10; Eurogamer 4/5 e ha elogiato il suo “eccellente gameplay di sopravvivenza”; Screenrant ha affermato di essere stato “così assorbito dal gioco da saltare i pasti”; DualShockers ha assegnato al gioco un punteggio di 9/10 e ha dichiarato: “Credo che Dune: Awakening sia uno di quei giochi che tra dieci anni guarderemo indietro e diremo: ‘Questo è uno dei migliori giochi di tutti i tempi’”.

Ma questo è solo l'inizio. Il Season Pass di Dune: Awakening include i primi quattro DLC e il team sta già lavorando alacremente su futuri miglioramenti e importanti aggiornamenti gratuiti dei contenuti per ampliare la trama e le funzionalità del gioco. Dune: Awakening è ora disponibile su Steam.