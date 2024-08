Morata sulla separazione: Alice non voleva traslocare a Milano

Alvaro Morata, attaccante del Milan, ha parlato per la prima volta pubblicamente della sua recente separazione da Alice Campello, rivelando dettagli inediti sul motivo che ha portato alla fine del loro matrimonio. In un'intervista con la trasmissione spagnola "De Corazón", Morata ha espresso il suo dolore per la rottura, sottolineando che, nonostante l'affetto e il rispetto reciproco, la scelta di trasferirsi a Milano ha avuto un peso determinante nella separazione.

"Alice voleva restare in Spagna e non desiderava affrontare un altro trasloco," ha confessato Morata, aggiungendo che la decisione di cambiare nuovamente città, dopo il trasferimento a Milano, è stata un punto di forte disaccordo tra i due. Il calciatore ha ribadito che, sebbene non ci sia stato alcun tradimento, il desiderio di stabilità di Alice ha prevalso, portando a una separazione che entrambi consideravano inevitabile.

Nonostante la fine della relazione, Morata ha sottolineato l'importanza di mantenere un buon rapporto per il bene dei loro quattro figli, assicurando che la loro priorità resta il benessere familiare.

La vicenda mette in luce quanto le scelte professionali possano influire sulla vita personale, e nel caso di Morata, il trasferimento a Milano si è rivelato un punto di svolta decisivo. I traslochi a Milano, spesso inevitabili per chi intraprende carriere internazionali, possono rappresentare una sfida significativa, soprattutto quando si cerca di bilanciare vita privata e professionale.