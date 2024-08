Geekom annuncia MEGAMINI G1

MEGAMINI G1: Potenza da gioco in formato mini, raffreddato a liquido

Il MEGAMINI G1 si presenta come un vero gioiello tecnologico, ridefinendo i confini dei mini PC da gioco. Con un design elegante e minimalista, dominato dall'alluminio grigio e da un corpo trasparente che mostra l'affascinante cuore pulsante del sistema di raffreddamento a liquido, il G1 cattura l'attenzione fin dal primo sguardo.

Connettività senza limiti

La connettività è un altro punto di forza di questo mini PC. Sulla parte frontale troviamo quattro porte USB-A e il jack audio, mentre sul retro si concentrano le porte HDMI 2.0 (due), USB-C (due) per trasferimenti dati ad alta velocità e visualizzazione multi-monitor, Ethernet 2.5G, USB-A aggiuntive e l'innovativa porta OCulink. Quest'ultima, con una velocità di trasferimento dati fino a 63 GB/s, apre le porte a un'espandibilità praticamente illimitata, permettendo di collegare dispositivi di archiviazione esterni, schede grafiche esterne e molto altro. Completano il quadro lo slot SD 3.0 e il pulsante di accensione, posizionato strategicamente sulla parte superiore.

Hardware da primato

Sotto la scocca elegante si nasconde un hardware da vero campione. Il cuore pulsante del MEGAMINI G1 è un processore Intel Core i9-13900H, affiancato da 32 GB di RAM DDR5 a 5600 MHz e una potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8 GB di memoria. Questa combinazione garantisce prestazioni eccezionali in ogni tipo di applicazione, dal gaming più esigente alla creazione di contenuti professionali.

Prestazioni ai vertici della categoria

I test effettuati con Cinebench, Furmark e 3DMark confermano le elevate prestazioni del MEGAMINI G1. Il processore Intel Core i9-13900H ha ottenuto punteggi notevoli sia nei test single-core che multi-core, dimostrando di essere all'altezza delle aspettative. Anche la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4060 ha offerto un'esperienza di gioco fluida e coinvolgente, grazie anche alla tecnologia DLSS 3.0. Il sistema di raffreddamento a liquido si è dimostrato all'altezza del compito, mantenendo le temperature sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense.

Epilogo

Il MEGAMINI G1 rappresenta una nuova frontiera nel mondo dei mini PC da gioco. Compatto, potente, elegante e dotato di una connettività senza pari, questo mini PC è la scelta ideale per chi cerca prestazioni da gaming desktop in un formato estremamente compatto. Se sei alla ricerca di un PC da gioco in grado di offrirti un'esperienza di gioco immersiva e un'eccellente versatilità , il MEGAMINI G1 è sicuramente da prendere in considerazione.