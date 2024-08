A partire da oggi, l’aggiornamento 43 di The Elder Scrolls Online è disponibile gratuitamente su PC/Mac. Il nuovo aggiornamento introduce una serie di attesi miglioramenti e novità a The Elder Scrolls Online per tutti i giocatori di ESO, tra cui tour delle case, miglioramenti per Infinite Archive e migliorie varie. L’aggiornamento 43 del gioco di base è disponibile ora su PC/Mac, mentre la versione per console Xbox e PlayStation arriverà il 4 settembre. Di seguito trovi ulteriori informazioni sui contenuti dell’aggiornamento.

L’aggiornamento 43 introduce una tra le nuove funzionalità più attese dagli appassionati di alloggi di Tamriel con il tour delle case, che permette di scoprire e ammirare la creatività degli abitanti di Tamriel. I giocatori potranno visitare case di proprietà di altri giocatori completamente decorate e personalizzate tramite un elenco di abitazioni consigliate o in formato libero. La scheda “Recommend” (Consigliate) mette in evidenza le case dei giocatori più votate e quelle create di recente, fornendo un facile accesso a chi è interessato ad ammirare progetti eccezionali. I giocatori possono aggiungere eventuali case alle loro preferite, rendendo più semplice tornare in visita presso queste creazioni ogni volta che lo desiderano.Inoltre, l’aggiornamento aggiunge più profondità a Infinite Archive sotto forma di nuove mappe, nemici, Verse e Vision e bottino aggiornato, tra cui nuovi set di oggetti di classe. Oltre agli aggiornamenti di Infinite Archive, ci sono una serie di miglioramenti vari e correzioni di bug che renderanno la permanenza a Tamriel più facile e piacevole. Welcome to Home Tours Trailer: https://youtu.be/MF9bpYJSceg