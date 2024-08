Mortal Kombat 1: svelato il gameplay di Cyrax

Mortal Kombat 1: Kollezione Kaos Sovrano sarà disponibile dal 24 settembre ed è già disponibile per il preordine

Warner Bros. Games ha pubblicato un nuovo trailer di Mortal Kombat 1, che dal lancio ha venduto oltre 4 milioni di copie a livello globale. Dedicato all’edizione speciale Mortal Kombat 1: Kollezione Kaos Sovrano, il video punta i riflettori su Cyrax e rivela nel dettaglio le sue abilità e mosse, insieme a elementi della storia che approfondiscono il suo ruolo unico all'interno dell'Universo di Mortal Kombat 1.

Durante la Nuova Era di Liu Kang Dio del fuoco, Cyrax era una giovane guerriera Lin Kuei del clan Zaki che si distinse grazie alle sue eccezionali abilità, ottenendo l'invito a servire direttamente sotto il comando di Sektor. La sua vitalità la portò a cogliere subito l'occasione ma, nonostante le sue impressionanti abilità, la sua vena indipendente creò delle divergenze tra lei e il suo mentore. Divenne chiaro che Cyrax era indomabile e che avrebbe continuato a servire Lin Kuei secondo le sue regole, o non servirlo affatto.

Nel nuovo trailer è possibile ammirare il set di mosse dinamico e potente di Cyrax, inclusa la sua abilità nello sfruttare la tecnologia cibernetica per eseguire attacchi aerei impressionanti e manovre evasive, unite all'utilizzo di reti energetiche per intrappolare a terra i nemici, esplosivi per estendere le combo e lame circolari per colpi devastanti. Il nuovo video accenna anche all'Animality di Cyrax, la brutale mossa finale che le permette di trasformarsi in un calabrone per annientare i suoi avversari sconfitti.

Le Animality preferite dai fan saranno disponibili come aggiornamento dei contenuti gratuito per tutti i possessori di Mortal Kombat 1 in concomitanza con l'uscita di Mortal Kombat 1: Kollezione Kaos Sovrano, che avverrà il 24 settembre.

Trovi il trailer di Mortal Kombat 1: Kollezione Kaos Sovrano qui:

https://youtu.be/tMsIO4n93M0

Mortal Kombat 1: Kollezione Kaos Sovrano contiene la fase successiva della storia che ha plasmato il genere del gioco e che è incentrata sulla pace e l'anarchia con i nuovissimi capitoli della modalità Storia a filmati, insieme all'aggiunta del Kombat Pack 2 che include sei personaggi giocabili: Cyrax, Sektor e Noob Saibot (disponibili al lancio il 24 settembre), e combattenti ospiti, Ghostface (dal franchise Scream), T-1000 (Terminator 2: il giorno del giudizio) e Conan il barbaro (il periodo di uscita successivo al lancio verrà rivelato in seguito). Mortal Kombat 1: Kollezione Kaos Sovrano è già disponibile per il preordine su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Il preordine di questa edizione garantisce l'accesso immediato al gioco principale Mortal Kombat 1, al precedente Kombat Pack, e a 1.250 cristalli del Dragone (valuta di gioco), oltre alla nuova espansione dal giorno di lancio.

Quanti possiedono Mortal Kombat 1 possono preordinare la sola espansione su PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch oppure preordinare il Mortal Kombat 1: Bundle Kaos Sovrano, che include l'accesso immediato al precedente Kombat Pack con sei personaggi (Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker, Ermac, Patriota e Takeda Takahashi), cinque combattenti Kameo (Tremor, Khameleon, Janet Cage, Mavado e Ferra) e la skin del personaggio di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage.

Il giorno del lancio di Mortal Kombat 1: Kollezione Kaos Sovrano, tutti i preordini riceveranno quattro nuove skin, incluse Scorpion Matrimonio, Mileena Imperatrice e le versioni classiche Ultimate Mortal Kombat 3 di Sub-Zero e Noob Saibot.