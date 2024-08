The Jackbox Naughty Pack disponibile a settembre

The Jackbox Naughty Pack disponibile dal 12 settembre!

Jackbox Games, studio di Chicago che da oltre un decennio si distingue nel mondo party game, annuncia la data di uscita dell’atteso Jackbox Naughty Pack.

Primo titolo adults-only dello studio, The Jackbox Naughty Pack presenta tre giochi inedita pensati per un pubblico adulto. Con una classificazione ESRB M (Mature), PEGI 16+, si tratta della prima produzione non T (Teen) dello studio.

The Jackbox Naughty Pack uscirà il 12 settembre 2024 su tutte le principali piattaforme, al prezzo di €21,69. Sarà disponibile al lancio in inglese, castigliano e spagnolo latino americano, francese, italiano, tedesco e portoghese brasiliano.

Questo pacchetto includerà tutte le più recenti funzionalità amate dai fan dei giochi Jackbox Games, tra cui impostazioni di moderazione e accessibilità, codici QR per un accesso semplice e la possibilità di espellere i giocatori indesiderati durante live stream.

I tre giochi del The Jackbox Naughty Pack: