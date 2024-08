Jackbox Games presenta The Jackbox Naughty Pack

Jackbox Games, studio di Chicago che da oltre un decennio si distingue nel mondo party game, svela il primo trailer del suo nuovo titolo per adulti, The Jackbox Naughty Pack.

The Jackbox Naughty Pack | PEGI Italian Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=4E7GTaIYsgk

The Jackbox Naughty Pack è una raccolta di tre titoli che si rivolgono a un pubblico adulto, con una classificazione ESRB M (Mature). Da oggi, 1 agosto 2024, la raccolta è disponibile in wishlist su Steam. I tre titoli inclusi, mostrati nel trailer di lancio, supportano multiplayer a 3-8 giocatori.

Fakin' It All Night Long (Deduzione sociale): Fakin' It ritorna e questa volta Jackbox Games ha messo tutto in campo. Ogni giocatore avrà un compito segreto, tranne il Faker, che dovrà mimetizzarsi. Scoprite chi dei vostri amici è il miglior bugiardo... e molto altro ancora! Presenti nuove categorie in-game e la nuovissima modalità “remote play”.

Dirty Drawful(Disegna, Indovina): It’s Drawful, but dirty… It’s Dirty Drawful. L’amato Drawful si aggiorna con suggerimenti piccanti, i vostri disegni saranno ora spaventosi ed eccitanti allo stesso tempo. Potrebbe anche essere anche stato aggiunto un pulsante “annulla”, ma non ditelo a nessuno. non ditelo a nessuno.

Let Me Finish (Dibattito): Let Me Finish è il nuovo gioco di dibattito di Jackbox che esamina le domande più serie della vita, come “Dov'è il sedere della cassetta della posta?” o “Come si eccita questo avocado?”. Tutti avranno la possibilità di esprimere la propria opinione, ma gli altri la capiranno?The Jackbox Naughty Pack sarà lanciato su tutte le principali piattaforme a settembre 2024 al prezzo di € 21,69.