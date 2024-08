World of Warcraft lancia The War Within alla Gamescom 2024

World of Warcraft è in viaggio verso la Gamescom 2024 per festeggiare il lancio di The War Within con la sua community di appassionati.

The War Within è la decima espansione per World of Warcraft e lancia la saga dell’anima del mondo, lo sforzo più ambizioso e creativo per WoW. L'espansione innalzerà il level cap a 80 ed introdurrà nuove caratteristiche, come il volo dinamico con quasi tutte le cavalcature volanti, i talenti eroici, le brigate, gli scavi e una nuova razza alleata, i Terrigeni. La storia porterà i giocatori ben al di sotto della superficie di Azeroth, combattendo contro Xal’atath, l’aralda del vuoto e i suoi alleati Nerubiani.

Alla Gamescom 2024, i giocatori hanno l’opportunità di trasportarsi direttamente nella città di Dalaran attraverso una corsa immersiva in 4D realizzata specificatamente per lo spettacolo. ‘’Escape from Dalaran’’da l’opportunità ai giocatori di scappare dall’invasione del nemico e sentire il brivido del volo dinamicoe dare un’occhiata a Azj-Kahet, la capitale del perfido impero Nerubiano. Equipaggiati con cuffie Meta Quest 3 e seduti su sedie a piattaforma a 6 assi che simulano il volo nei cieli di Azeroth, i fan potranno sperimentare il vento, il fumo e gli effetti sonori mentre combattono le forze del vuoto sotto il comando di Xal'atath.

La tecnologia all'avanguardia mette i giocatori all'inizio della storia di The War Within, rendendola un'attrazione imperdibile della fiera. La tecnologia conta più di 8 chilometri di cavi, tubi d'aria e altre attrezzature e più di 13 tonnellate di equipaggiamento. Utilizza 416 processori che vanno a 5.75GHz, che equivale a 2.3 terahertz di potenza di elaborazione. In aggiunta, il Sistema presenta 284 GB di VRAM e ben 3.328 petabytes di RAM. Ci saranno 16 sedie disponibile, attrezzate per l’accessibilità.

In aggiunta all’esperienza immersiva, il booth offre anche uniche opportunità per i fans:

Incontro con i cosplayer Kamui Cosplay e Maul Cosplay, Giovedì 22 Agosto a partire dalle 14:00 nell’area di firme della Ggamescom nella hall 11.2.

World of Warcraft Developers Meet & Greets, Venerdì 23 Agosto alle 12:30 alla Xbox Community Hub, nella Hall 7.

Registrazione dal vivo del podcast di Taliesin & Evitel ‘’Obviously’’, Venerdì 23 Agosto a partire dalle 12:30.

Due esperienze fotografiche che utilizzano la tecnologia XR per creare spettacolari immagini di sé nel gioco.

Stazioni di streaming con alcuni dei migliori content creator e streamer europei che trasmetteranno il gioco direttamente dal campo.

The War Within sarà lanciato globalmente il 26 Agosto. I giocatori che avranno acquistato la Epic Edition (inclusa anche nella Collector’s Edition fisica), avranno la possibilità di accedere in anteprima all’early access che sarà attivo dal 23 Agosto.