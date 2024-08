SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | Consigli di sicurezza

Consigli di sicurezza per un'esperienza di gioco estiva positiva

L'estate è iniziata e rappresenta, per i più giovani, una meritata pausa dalla scuola. È anche il momento perfetto per i bambini e i giovani adulti per recuperare i videogiochi che potrebbero essere stati messi da parte. Ecco perché è anche il momento ideale per genitori e tutori per rinfrescare le loro conoscenze sulla gestione e la garanzia di un'esperienza di gioco positiva per i giocatori più giovani, che potrebbero utilizzare gli strumenti interattivi disponibili su PlayStation per giocare con gli amici durante la pausa estiva.

Noi di Sony Interactive Entertainment ci impegniamo sempre al massimo per garantire che la nostra community di giocatori possa divertirsi e godere dell'impatto positivo dei videogiochi e dell'intrattenimento interattivo. Ci impegniamo affinché milioni di giocatori PlayStation abbiano un ambiente sicuro e accessibile per giocare. Oggi abbiamo intervistato sette esperti del team di Sicurezza Online, per condividere l'importanza dei videogiochi nella loro famiglia e i loro consigli preferiti perchè la sicurezza sia garantita.

Gestire il tempo di gioco

Con la chiusura delle scuole per le vacanze estive, i miei due figli amano trascorrere del tempo extra collegandosi con gli amici sulla console PlayStation 5 (PS5). In qualità di gestore familiare dei loro account, il mio consiglio di sicurezza preferito è la gestione del tempo di gioco, che eseguo tramite l'app ufficiale PlayStation sul mio smartphone.

Le nostre giornate estive sono meno strutturate, quindi posso concedere più o meno tempo di gioco a seconda di ciò che abbiamo programmato in un determinato giorno. Mi piace anche cambiare gli orari di inizio e fine giornata, anche per prolungare le ore di gioco la sera se, ad esempio, ospitiamo un pigiama party. Utilizzando l'app PlayStation, sono in grado di modificare l'orario di gioco in modo rapido e semplice, dato che i piani della famiglia cambiano spesso all'ultimo minuto.

Per saperne di più su come impostare i controlli dell'ora di gioco su PlayStation, visita questo sito.

Conoscere le regole

PlayStation è per tutti. Ci sono giocatori che amano le esperienze coinvolgenti per giocatore singolo e altri che amano il multiplayer competitivo. Coloro che prediligono il gioco competitivo riconoscono quella sensazione speciale che si prova quando si gioca con gli amici e si condivide l'emozione della vittoria in una partita combattuta. Personalmente, mi piace un mix di entrambi.

Le esperienze competitive spesso si basano sulla comunicazione in tempo reale, sulla coordinazione e sul lavoro di squadra. Quando si parla con gli amici - o con gli sconosciuti, a seconda delle impostazioni della privacy - un buon consiglio è quello di ricordare di mantenere una comunicazione rispettosa.

Conoscere le regole e seguirle non solo vi farà partecipare al gioco, ma aiuterà me e il team di Sicurezza online a fare di PlayStation il luogo migliore in cui giocare.

Ti invitiamo a consultare qui il Codice di condotta di PlayStation Network.

Impostazione della privacy

Essendo un ambiverso, amo le interazioni sociali, ma sono anche piuttosto riservato quando si tratta di condividere informazioni personali, soprattutto online. Ecco perché le impostazioni sulla privacy sono la funzione di sicurezza che preferisco. Posso regolare chi può inviarmi richieste di amicizia, chi può vedere la mia immagine del profilo, lo stato online e a cosa sto giocando.

Per chi è un fanatico della privacy, immergersi nella miriade di opzioni può essere divertente (che ci crediate o no). Tuttavia, PlayStation offre anche la possibilità di scegliere tra quattro profili di privacy preimpostati e molto intuitivi: sociale e aperto, giocatore di squadra, incentrato sugli amici e solitario e concentrato.

Per saperne di più sulle impostazioni sulla privacy, clicca qui.

Blocco predefinito

Quando gioco in multiplayer online, la stragrande maggioranza dei giocatori che incontro è positiva e aggiunge valore al tempo trascorso sulla mia PS5. Tuttavia, a volte si verificano interazioni non altrettanto positive, che mi costringono a intervenire per segnalare il giocatore colpevole. La segnalazione può richiedere del tempo, soprattutto in un momento critico di una partita, quindi voglio essere efficiente, ma anche tutelare la mia sicurezza e continuare a giocare.

La funzione di blocco predefinito di PlayStation è una delle mie funzioni di sicurezza preferite, perché seleziona automaticamente di bloccare l'utente che sto segnalando dopo aver inviato una segnalazione. In questo modo posso tornare rapidamente a giocare con la tranquillità di non incontrare più l'utente che mi ha fatto vivere un'esperienza negativa.

Per saperne di più sulle segnalazioni su PlayStation, leggi qui.

Stabilire dei limiti di spesa

Molti giocatori in età scolare guardano alle vacanze estive come a un momento in cui possono passare più tempo a immergersi nei loro giochi preferiti, da soli o con gli amici. È anche un'opportunità per fare acquisti sul PlayStation Store, ma entro certi limiti.

Il mio consiglio per la sicurezza estiva è rivolto ai genitori: parlate con i vostri figli e informatevi sui giochi che desiderano. I giochi hanno prezzi diversi. Alcuni sono gratuiti, ma possono offrire contenuti aggiuntivi digitali. Stabilendo un limite di spesa mensile, potete insegnare ai vostri figli a spendere con saggezza e a prendere le loro decisioni di acquisto. Per saperne di più su come impostare un limite di spesa mensile, leggi qui.

Preparazione al gioco

Come madre di due bambini piccoli, per me i giochi sono come un partner genitoriale che ci sostiene. Non ci sono parole per descrivere come il “contatore della salute” dei genitori sia stato salvato perché i più piccoli erano occupati e impegnati a divertirsi!

Prepararsi prima di iniziare a giocare è il mio consiglio di sicurezza preferito, soprattutto per chi ha giocatori giovani. Stabilite delle regole con i vostri figli attraverso delle conversazioni, prima che prendano in mano il pad per giocare. Inoltre, create e impostate un ambiente di gioco adatto alla loro età e al loro livello di sviluppo. Non sono solo i bambini a farsi assorbire da un gioco e a dimenticare le regole: anche gli adulti lo fanno. Tuttavia, la creazione di un ambiente adeguato e di barriere di sicurezza, in particolare con le impostazioni di controllo parentale, contribuirà a prevenire potenziali problemi o discussioni e aiuterà i genitori a sentirsi a proprio agio mentre guardano i figli immergersi nelle loro avventure di gioco.

Per saperne di più sulla creazione di account familiari su PlayStation, visita questo sito.

Rapporti sulla chat vocale

I videogiochi sono una fonte costante di intrattenimento, relax e divertimento nella mia famiglia. I contatti e i giochi con gli altri membri della community rientrano in questo divertimento. Una delle mie funzioni di sicurezza preferite è la funzione di segnalazione della chat vocale offerta dalla console PS5, che mi permette di segnalare un clip di 40 secondi degli ultimi 5 minuti di chat vocale. Qualora si verificasse un'interazione negativa, è bello sapere che la funzione di segnalazione della chat vocale è disponibile e facile da usare.

Per saperne di più su come segnalare una chat vocale sulle console PS5, clicca

qui

.