SPENCER & LEWIS VINCE LA GARA PER LA COMUNICAZIONE DI SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT

GESTIRÀ LE OPERAZIONI DI PR & MEDIA RELATIONS PER IL SETTIMO ANNO CONSECUTIVO. A SALLYLEE LE ATTIVITÀ DI INFLUENCER MANAGEMENT

La sede italiana della multinazionale leader nel mondo gaming rinnova la fiducia al Gruppo, che si è aggiudicato la gara per la gestione della comunicazione, Media Relations e Digital PR. A SallyLee, Hub di Spencer & Lewis, la cura strategica e operativa dell’influencer management

Continua il sodalizio tra Spencer & Lewis e Sony Interactive Entertainment Italia. Il Gruppo di Comunicazione Indipendente associato a UNA (Aziende della Comunicazione Unite) curerà, in particolare, le attività di PR & Media Relations e Digital PR per il settimo anno consecutivo. Per la prima volta la partita si giocherà in multiplayer ed entrerà in gioco SallyLee: lo spin off verticale sul digital che si occuperà dello sviluppo della community di influencer, la relazione con gli stessi e la creazione dei contenuti.

Il rinnovo arriva dopo lo svolgimento della gara indetta da SIE Italia per assegnare nuovamente l’incarico PR. Un traguardo ancora più significativo per il team Spencer & Lewis, che si era già aggiudicato l’ultima gara nel 2016, conquistando la fiducia da parte dell’azienda leader del mondo gaming con il brand PlayStation.

“Siamo fieri e orgogliosi di questo importante traguardo – spiega Massimo Romano, CEO di Spencer & Lewis – Riuscire a riconquistare la fiducia di un cliente, anno dopo anno, è il risultato più grande al quale un'agenzia può e deve ambire. In questi anni il mondo della comunicazione si è evoluto e le sfide sono cambiate, ma insieme a Sony Interactive Entertainment Italia, e al suo team, condividiamo un viaggio lungo e ricco di successi. Sono certo che continueremo a lavorare con lo stesso entusiasmo con cui abbiamo iniziato questo straordinario percorso”.

L’obiettivo, tra gli altri, è quello di continuare a comunicare il valore del gaming come preziosa espressione culturale e sociale di indiscutibile rilevanza, in grado di trasmettere emozioni e valori a tutte le generazioni. Contestualmente, saranno gestite le future campagne di lancio software e hardware in Italia con una speciale sinergia tra il mondo PR e Digital.

Altre News per: spencerlewisvincegaracomunicazionesonyinteractive