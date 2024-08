Verona-Napoli 3-0 - Conte flop debutta con sconfitta

Al 40' tentativo proprio di Ngonge dal limite dell'area ma Montipò para.

Spettacolo - Il Verona batte il Napoli per 3-0 oggi 18 agosto nel match valido per la prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Comincia malissimo l'avventura di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Gli azzurri finiscono k.o. al Bentegodi contro i padroni di casa, che si impongono con il gol di Livramento al 50' e la doppietta di Mosquera, a segno al 75' e al 94'. Inizio di partita bloccato e senza azioni pericolose se si escludono due tentativi dalla distanza di Kvaratskhelia al 10' e Politano al 19', il primo parato senza problemi da Montipò, il secondo che termina sul fondo. Dopo il 'cooling break' di metà frazione cresce la pressione degli azzurri Al 33' Di Lorenzo mette al centro un bel cross dalla tre quarti di destra per l'inserimento di Anguissa, che colpisce di testa mandando alto non di molto.

Al 36' Frese mette in difficoltà Montipò con un retropassaggio sbagliato sulla sinistra dell'area: rinvio ancora peggiore che finisce direttamente sui piedi di Anguissa che, con la porta vuota, tenta il gol da oltre 40 metri con palla però abbondantemente fuori. Al 42' Lobotka riceve un cross basso e arretrato dalla destra e va a calciare dal limite, di prima, col destro: palla alta di un soffio. Nel recupero clamoroso errore di Frese che innesca Kvaratskhelia nel tentativo di retropassaggio al proprio portiere: il georgiano si invola verso la porta lungo l'out di destra, ma subisce il recupero di Tchatchoua, decisivo nella chiusura. Poi il georgiano accusa problemi muscolari ed è costretto ad uscire dal campo: al suo posto Raspadori. In avvio di ripresa partono subito forte i padroni di casa e al 2' sfiorano il gol con il primo tiro in porta del match: Kastanos ci prova con un sinistro a giro che termina largo di poco.

Al 5' i gialloblù sbloccano la partita: dalla sinistra Lazovic pennella un crosso per Livramento che deve solo spingere il pallone in rete. Conte opera subito un cambio con Olivera al posto di Spinazzola. Al 13' doppia sostituzione per Zanetti: Magnani e Suslov entrano per Frese e Kastanos. Al 16' grande occasione per il Napoli: Anguissa riceve palla dalla destra, avanza e calcia con grande libertà dal limite dell'area centrando in pieno la traversa. Al 28' altro doppio cambio tra i gialloblù con Harroui e Mosquera per Livramento e Tengstedt. Proprio il neo entrato Mosquera trova il raddoppio alla mezz'ora: Duda esce vincente da un contrasto a centrocampo e lancia in porta l'attaccante colombiano, chirurgico nel battere Meret nell'uno contro uno. Al 34' Conte inserisce Cheddira e Ngonge per Raspadori e Juan Jesus. Al 40' tentativo proprio di Ngonge dal limite dell'area ma Montipò para.

Al quarto minuto di recupero la squadra di Zanetti cala il tris: Harroui crossa dalla destra per Lazovic, il suo tiro viene deviato in porta da Mosquera da pochi passi per il 3-0 finale.