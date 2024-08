Londra - incendio a Somerset Hous -, oltre cento vigili del fuoco mobilitati

Le fiamme si sono sviluppate nell'ala occidentale del Palazzo, pare sul tetto.

Una densa nube di fumo è visibile da molto lontano

Attualità - Sono 125 i vigili del fuoco mobilitati per contrastare l'incendio che si è sviluppato intorno a mezzogiorno di oggi (ora locale), per cause ancora sconosciute, a Somerset House, in pieno centro a Londra, rende noto lo Standard. Il sito è stato chiuso al pubblico. Ma è solo una sezione di dimensioni ridotte dell'edificio a essere interessata dalle fiamme, si precisa sul sito della residenza, ora uno spazio aperto al pubblico usato come hub culturale. Una densa nube di fumo è visibile da molto lontano. "Il sito è chiuso e i dipendenti sono al sicuro", precisa lo staff dello spazio usato come hub culturale. Le fiamme si sono sviluppate nell'ala occidentale del Palazzo, pare sul tetto. Quello che è certo è che non sono presenti opere d'arte nelle sale interessate dall'incendio, ha precisato il direttore del trust che gestisce Somerset House, Jonathan Reekie.