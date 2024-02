Incendio a Truccazzano: Vigili del Fuoco al lavoro per circoscrivere le fiamme

Un incendio di vasta portata ha colpito un capannone industriale di circa 8mila mq a Truccazzano, nel Milanese, gestito dalla Ditta Arcadia Trasporti e Logistica. L'evento, che ha generato una densa colonna di fumo visibile a distanza, è attualmente quasi del tutto circoscritto grazie all'intervento di 17 squadre dei Vigili del Fuoco di Milano, impegnate incessantemente da ieri pomeriggio. Le operazioni di spegnimento sono complicate dalla presenza di fumo, mentre sono in corso rilevamenti per misurare la presenza di diossine nell'aria, con la collaborazione di Arpa e carabinieri per il campionamento e le analisi degli agenti 'micro inquinanti'.

La Coldiretti Lombardia ha espresso la necessità di adottare tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini e delle imprese agricole, sottolineando l'importanza di verificare le conseguenze reali del rogo e il suo impatto sul territorio con serietà e attenzione, evitando allarmismi. Tecnici e funzionari della Coldiretti di Milano, Lodi, Monza Brianza sono mobilitati per monitorare la situazione, in attesa dei risultati delle rilevazioni da parte dell’Arpa e delle altre autorità competenti.

L'incendio ha suscitato preoccupazione non solo per i danni diretti all'azienda coinvolta ma anche per le potenziali conseguenze ambientali, compresa la possibilità di una nube tossica derivante dalla combustione di materiale plastico. Nonostante la gravità della situazione, al momento non risultano feriti o intossicati. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare.