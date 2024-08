Hunt: Showdown 1896 presenta Hellborn

Crytek è entusiasta di presentare oggi l'ultimo evento in-game, Scorched Earth, insieme a un nuovo Wild Target: Hellborn. Esplorando le vette torturate della nuovissima mappa del Colorado, Mammon's Gulch, i giocatori si scontrano con questa nuova minaccia rivoluzionaria in "Hunt: Showdown 1896", in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S il 15 agosto.

Iniziando nel nuovo bioma del Colorado, Scorched Earth porta tre patti a cui i cacciatori possono aderire mentre scendono dal treno dalla Louisiana all'ombra delle possenti Montagne Rocciose. L'incursione di Mammon's Gulch è in pieno svolgimento mentre orrori oltre ogni comprensione fuoriescono dai pozzi petroliferi e dalle miniere che attraversano le vette delle montagne.

Oltre al nuovo e infuocato Wild Target, il prossimo Evento porta con sé nuovo equipaggiamento, munizioni e armi, tra cui la carabina 1865, il fucile base Infantry 73L con una variante da cecchino, Bear Traps come nuovo Strumento e una variante con mirino per balestra Deadeye. Un sistema di Sfide Settimanali completamente nuovo supporta meglio i giocatori che si uniscono all'azione a metà Evento e un Battle Pass pieno di ricompense gratuite e premium è disponibile da sbloccare.

Hellborn

Un amalgama di fuoco e carne e una fonte di immenso calore, l'Hellborn può essere rintracciato in modo udibile ascoltando in Dark Sight.

Ribollito dalle profondità di Mammon's Gulch, questo nuovo Wild Target può essere trovato in più luoghi, inseguendo la terra fino a quando non viene provocato in una risposta esplosiva.

Rappresentando una minaccia completamente nuova, l'Hellborn si muove freneticamente per colpire gli Hunters che invadono senza permesso, bruciando tutto ciò che si trova nel suo considerevole raggio d'azione.

Siate avvertiti: è meglio eliminare l'Hellborn in fretta, poiché i suoi ululati furiosi attirano l'attenzione degli altri Hunters in tutto il Gulch, moltiplicando la minaccia minuto per minuto.

Event Pacts

Nel tentativo di imporre l'ordine, The Lawful Pact cerca di stabilire l'autorità degli Hunters nel Gulch sotto il comando di Wyatt Preston.

Alla loro prima apparizione, The Wilderness Pact non si fidano della legge. Sono usciti dai loro luoghi selvaggi e remoti per difendere l'integrità delle catene montuose e punire coloro che le corrompono o le sfruttano.

Nel frattempo, The Demented Pact è riemerso sotto la copertura dell'oscurità, seguendo i segnali di questa nuova Corruzione con cuori contorti. Cercano di nutrire e moltiplicare le nuove meraviglie che lo Scultore ha creato.

I giocatori possono impegnarsi per i Patti scelti presso i Punti di rifornimento, il che garantisce loro un Tratto esclusivo che consente nuove opportunità di gioco. Alcuni Tratti esistenti ottengono anche Effetti bonus Tratto condizionale per gli Hunters che impegnano Patti specifici.

The Wilderness Pact TraitsSurefoot (Nuovo)—scatta con oggetti da lancio innescati o mentre usi un kit di pronto soccorso

Beastface (Effetto tratto condizionale)—evita di innescare animali o rompere rami

Pioneer (Effetto tratto condizionale)—ottieni un Pledge Mark extra per i primi 30 punti evento raccolti per missione

The Lawful Pact TraitsPeacekeeper—ripristina un pezzo di salute vuoto dopo aver saccheggiato un Hunter morto

Packmule (effetto tratto condizionale)—trova munizioni extra quando saccheggi gli Hunters morti

Vigilant (effetto tratto condizionale)—raddoppia la portata di Dark Sight

The Demented Pact TraitsBerserker - aumenta i danni in mischia

Adrenalina (effetto tratto condizionale) - aumenta la velocità del 25% per 20 secondi quando la salute è critica

Ghoul (effetto tratto condizionale) - ripristina la salute quando danneggi un bersaglio Boss o un bersaglio Selvaggio

Gli Hunters potranno anche guadagnare Event Pledge Marks e ottenere ulteriori doni e ricompense, potendo trasportare fino a 4 Pledge Marks alla volta.

Hunt: Showdown 1896 porta la nuova esperienza Rocky Mountains su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5 il 15 agosto. Presentando l'aggiornamento CRYENGINE 5.11, un nuovo Wild Target, l'Hellborn scatena combattimenti visivamente spettacolari e contribuisce all'impareggiabile paesaggio sonoro delle viste sconfinate e delle montagne stoiche, mentre i suoi ruggiti riecheggiano in tutta la terra scatenando l'evento Scorched Earth.

Con tantissimi nuovi contenuti e un aggiornamento generazionale sulle console, restate sintonizzati sui canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti e dettagli quest'estate, in vista del lancio di Hunt: Showdown 1896.