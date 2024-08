Bottiglie di vetro nel mare di Isola delle Femmine - Regione Sicilia: Vergognoso

Solo con la collaborazione di tutti potremo garantire un futuro migliore per la nostra Isola.

Dall'assessore regionale anche un appello ai cittadini

Attualità - Un gruppo di ragazzi ha lanciato in mare diverse bottiglie di vetro, mentre si trovava a bordo di un gommone nelle acque di Isola delle Femmine, nel Palermitano. Un gesto - ripreso con lo smartphone e circolato sui social - che l'assessore alle Attività produttive della Regione siciliana, Edy Tamajo, non esita a definire "inaccettabile e vergognoso". "Denota non solo un totale disprezzo per l’ambiente, ma anche un’irresponsabilità che non possiamo tollerare", ha dichiarato l'esponente della Giunta Schifani, esprimendo "la più totale indignazione" per l’episodio di inquinamento ambientale. "Il mare rappresenta una risorsa inestimabile per la nostra Isola - ha aggiunto -, non solo dal punto di vista ecologico, ma anche economico e turistico. Azioni del genere danneggiano profondamente la nostra terra e il futuro delle prossime generazioni".

Tamajo ha sottolineato l’importanza della tutela ambientale e il ruolo fondamentale delle Istituzioni nel perseguire chi si rende responsabile di tali atti. "Ho piena fiducia nelle autorità competenti - sottolinea - e sono certo che verranno messe in atto tutte le misure necessarie per individuare e punire i colpevoli. In qualità di amministrazione regionale, ci impegneremo affinché episodi simili non si ripetano e affinché la nostra Sicilia rimanga un modello di sostenibilità e rispetto per l’ambiente". Dall'assessore regionale anche un appello ai cittadini. "Il mare è un bene comune che dobbiamo proteggere tutti insieme - dice -. Invito tutti a segnalare qualsiasi atto di inquinamento o vandalismo ambientale alle autorità competenti. Solo con la collaborazione di tutti potremo garantire un futuro migliore per la nostra Isola".