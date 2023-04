Sicilia: galleggiano nel Mediterraneo due tonnellate di cocaina

La Guardia di Finanza ha sequestrato un totale di due tonnellate di cocaina che galleggiavano in mare. Il premier Giorgia Meloni si è congratulato con le forze dell'ordine.

Il ritrovamento è avvenuto al largo della costa orientale della Sicilia. Si tratta di balle equivalenti a circa due tonnellate di cocaina. Si stima che avrebbe un valore di mercato stimato di oltre 400 milioni di euro.

Gli agenti hanno individuato circa 70 pacchi galleggianti in mare, che erano legati insieme con delle reti. Una volta tirati fuori dall'acqua, si è potuto determinare che erano stati meticolosamente imballati in modo che l'acqua di mare non penetrasse e galleggiassero se necessario.

"L'identificazione e il successivo sequestro di questo quantitativo di stupefacenti, uno dei più ingenti effettuati nel territorio nazionale, ha probabilmente impedito che lo stupefacente venisse recuperato da malintenzionati per il successivo spaccio illegale nel territorio nazionale, che avrebbe riportato profitti molto elevati". , ha detto la Guardia di Finanza.

Le autorità politiche stanno già parlando di una delle più grandi scoperte di droga nella storia del Paese. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , che ha definito il ritrovamento e il suo sequestro una "operazione geniale".

