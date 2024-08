Gli astrofili del Gam di Massa alla Cri di Albiano Magra in Lunigiana il 10 agosto per fare ammirare le stelle cadenti.

Gli astrofili massesi del GAM la sera di sabato prossimo dieci agosto dalle ore 21 saranno nel grande parco della sede del Comitato della Croce Rossa di Albiano Magra Grande attesa ad Albiano Magra in Lunigiana nel parco del Comitato della Croce Rossa. Il noto gruppo sarà ‘’armato’’ di telescopi per fare osservare stelle e costellazioni e illustrerà ai presenti che, come di consueto saranno molti, le costellazioni e quanto altro verrà richiesto. Nell’occasione non mancherà il…momento gustoso: verranno preparati sul posto i gustosi panigacci, prodotto gustosissimo della Lunigiana; si tratta dei ben noti piccoli impasti cotti su dischi roventi di terracotta che si consumano con salume ed altro dunque serata da non perdere.

Come dicevamo l’occasione è anche e soprattutto di cercare di vedere le stelle cadenti: secondo tradizione chi le avvista deve esprimere un desiderio; il 10 agosto, infatti, cade la famosa notte di San Lorenzo durante la quale tradizionalmente si puntano gli occhi al cielo per vedere le spettacolari scie luminose. Si tratta delle Perseidi lo sciame meteorico generato dalla cometa periodica 109P/Swift-Tuttle. Attraversano il cielo, rapide e spesso colorate sono generate dall'impatto di minuscoli di detriti e polveri con l'atmosfera terrestre. Il nome Perseidi è legato al fatto che il radiante, cioè il punto in cui sembrano originare nel cielo, si trova nei pressi della costellazione di Perseo che in questo periodo si trova tra Nord ed Est durante la notte nell'emisfero boreale. Sono considerate tra le stelle cadenti più spettacolari dell'anno. Perché ‘’serata di San Lorenzo’’? San Lorenzo il 10 agosto è il giorno in cui il santo fu arso vivo sulla graticola. Il martirio avvenne esattamente il 258 dopo Cristo dopo l'epurazione della Chiesa romana voluta dall'imperatore Valeriano. Al tempo Lorenzo che aveva solo 32 anni era uno dei sette diaconi di Roma. Le stelle cadenti associate al suo sacrificio sono note appunto come “Lacrime di San Lorenzo” ma il caso vuole che proprio in questo periodo dell'anno il cielo è impreziosito dalla pioggia di stelle cadenti, pertanto la tradizione ha associato il suo martirio con le meteore diventate le “Lacrime di San Lorenzo” per commemorare il suo terribile sacrificio. Ma il dieci agosto ricorda anche la celebre poesia di Giovanni Pascoli che ricorda l’assassinio del padre Ruggero con un colpo di fucile mentre tornava a casa in calesse da Cesena. Una melodia che affascina e commuove nel giorno dei desideri per eccellenza: d San Lorenzo. Di grande attualità l’ultima strofa della poesia in un momento, quello attuale, di grande tensione mondiale per le guerre in atto: scrive Pascoli ‘’E tu, Cielo, dall’alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh! d’un pianto di stelle lo inondi quest’atomo opaco del Male!’’.

Folla da stadio lo testimoniano le foto per l’annunciato spettacolo ‘’Sosia and Friends’’ realizzato dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Albiano Magra che si è tenuto nel grande parco della sede del Comitato via Don Corsini ,. La vivacità dell’evento ha tenuto grandi e piccoli letteralmente incollati alle sedie per oltre quattro ore. Esilaranti le varie rappresentazioni di sosia e.. frides, dunque un vero spettacolo da professionisti grazie alla collaborazione della titolare della scuola di Danza o Tap Dancing di Albiano che ha curato la coreografia e si è avvalsa di numerose ballerine che hanno fatto da cornice in alcune esibizioni ai cantanti . Emozionanti i giochi di luci ed effetti speciali, grazie alla professionalità di claudiopiva light, che hanno dato colore e voce allo spettacolo. L’evento ha avuto il patrocinio del Comune e la collaborazione della scuola di danza “Tap Dancing” di Albiano, gli effetti speciali e giochi di luce curati da Claudio Piva, la Pro Loco di Albiano Magra e la locale filarmonica. In pista un vero e proprio ‘’battaglione’’ di volontari. Una meravigliosa sinergia e consolidata intesa hanno fatto si che lo spettacolo sia stato ….. veramente uno spettacolo!