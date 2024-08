Covid - ripristinare l'uso della mascherina durante le visite: Buona precauzione

Sarebbe meglio che le utilizzassero sempre nelle sale d'attesa e negli ambulatori, ma è fondamentale che lo facciano almeno quando hanno la tosse.

Attualità - Ritornare a indossare la mascherina quando si va dal medico oppure si accompagnano i bambini dal pediatra è un'ottima precauzione, ora che sono tornati a salire i numeri di contagio da Covid. È quanto ritiene all'Adnkronos Salute, di Antonio D'Avino, presidente della Federazione italiana medici pediatri (Fimp). A partire da settembre, "quando tutte le attività riprenderanno, scuola compresa, sarebbe opportuno ripristinare l'uso della mascherina quando si va dal pediatra. Così come avviene in molti ospedali", dice D'Avino rivolgendosi ai colleghi pediatri e ai medici di famiglia. "Sarebbe un segnale importante ricominciare a utilizzare, se si è smesso di farlo, semplici precauzioni e invitare tutti quelli che arrivano nei nostri ambulatori a venire con le mascherine per evitare che proprio in sala d'attesa possano contagiarsi, vista la circolazione sostenuta di Sars-Cov-2".

L'appello è quindi soprattutto per genitori, nonni e tate che possono contrarre o diffondere il virus mentre aspettano il proprio turno dal pediatra. "Sappiamo che i bambini sotto i sei anni - ricorda D'Avino - non possono utilizzare le mascherine utilmente ma almeno per gli adulti l'utilizzo di queste protezioni permetterebbe di ridurre i contagi. Sarebbe meglio che le utilizzassero sempre nelle sale d'attesa e negli ambulatori, ma è fondamentale che lo facciano almeno quando hanno la tosse. È un richiamo alla loro educazione sanitaria. In queste due settimane di agosto le sale d'attesa difficilmente sono piene ma sarebbe fondamentale ripristinare queste misure in concomitanza con l'inizio della scuola".