Szczesny fa ridere tutti durante le visite mediche della Juventus: il video virale che inaugura la sua settima stagione

Il terzo giorno di visite mediche presso la sede della Juventus ha visto il ritorno di numerosi calciatori pronti per affrontare la nuova stagione con la maglia bianconera. Tra di loro spiccano i nomi di Danilo, Kostic, Milik, De Winter, Zakaria, Pjaca, Pellegrini, Arthur e Szczesny, quest'ultimo protagonista di una divertente gag che ha suscitato l'ilarità di tutti i presenti.

La Juventus ha condiviso un video attraverso il proprio profilo Twitter, in cui Szczesny appare con i pantaloncini alzati sopra la vita e una camminata buffa, ricordando il famoso personaggio di Fantozzi. Questa scena non è passata inosservata, scatenando l'ilarità generale, soprattutto in Milik, che ha faticato a trattenere la risata coprendosi il volto con le mani.

La settima stagione di Szczesny con la maglia della Juventus prende così il via, con un sorriso contagioso che ha messo tutti di buon umore. Il video è diventato virale, catturando l'attenzione degli appassionati di calcio e segnando un inizio spensierato per il portiere polacco con il club torinese.

è iniziato il sesto anno di Juventus e Szczesny sta iniziando a risentirne ????pic.twitter.com/vJUuf0DSGM — g?az? (@_Grag44_) July 12, 2023

