Berrettini sfida Rune nel primo turno dell'ATP Cincinnati 2024: Orario e dove seguire la partita in diretta

Oggi, martedì 13 agosto 2024, Matteo Berrettini, attualmente al 42esimo posto nel ranking ATP, affronterà Holger Rune nel primo turno dell'ATP Masters 1000 di Cincinnati. La partita è attesa non prima delle 16:00 (ora italiana) e sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, oltre che in streaming su NOW e Sky Go.

Berrettini, 28 anni, ha recentemente risalito la classifica mondiale grazie ai successi ottenuti a Kitzbühel, Gstaad e Marrakech. Il tennista romano ha ricevuto una wild-card dagli organizzatori del torneo, che gli ha permesso di partecipare a uno degli eventi più prestigiosi della stagione. Il suo avversario, il 21enne danese Holger Rune, si trova attualmente al 16esimo posto del ranking ATP e rappresenta una sfida impegnativa.

I precedenti tra i due sono due: Berrettini ha vinto il primo incontro nel 2022 a Indian Wells con un punteggio di 6-3, 4-6, 6-4, mentre Rune ha beneficiato del ritiro dell’italiano a causa di un infortunio durante i quarti di finale di Acapulco nel 2023, quando il punteggio era 6-0, 1-0 in favore del danese.

Questa sfida si preannuncia avvincente, con Berrettini che cercherà di confermare il suo buon stato di forma recente contro un avversario giovane e determinato. Gli appassionati di tennis non dovrebbero perdere questo appuntamento, che promette spettacolo ed emozioni.

La partita è considerata uno degli incontri più attesi del primo turno di Cincinnati, con Berrettini leggermente favorito per la vittoria secondo le previsioni degli esperti.