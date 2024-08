Colpita da un fulmine sulla spiaggia di Alba Adriatica - morta 42enne

Lascia il compagno Alessandro e un figlio minorenne.

Attualità - E' morta oggi all'ospedale di Teramo, dove era ricoverata in rianimazione dallo scorso 3 agosto, Pamela Di Lorenzo, la 42enne colpita da un fulmine mentre passeggiava sulla spiaggia di Alba Adriatica con un’amica. La donna, colpita dalla scarica elettrica, aveva subito avuto un arresto cardiaco e, rianimata, era comunque in coma da quel giorno. Si è concluso oggi l’accertamento di morte clinica che ha confermato l’assenza di attività cerebrale. Lascia il compagno Alessandro e un figlio minorenne. In quell’occasione altre due donne, tra cui una turista francese, erano finite in ospedale.