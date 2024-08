Roma - incendio in campo nomadi a Guidonia: in fiamme anche un camper

Si sta valutando l'eventuale intervento del mezzo aereo.

Attualità - Un incendio è divampato all'interno del campo nomadi di via Albuccione 4 a Guidonia, in provincia di Roma. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e la polizia. Dalle prime informazioni ci sarebbe un camper avvolto dalle fiamme. Sul posto sono al lavoro tre squadre dei vigili del fuoco, il Carro Schiuma, la squadra boschiva. Si sta valutando l'eventuale intervento del mezzo aereo. Al momento non risultano persone ferite.