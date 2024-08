Ucraina avanza in Russia - Mosca ordina evacuazione di un distretto di Belgorod

Il 10 agosto, i media ucraini hanno condiviso un video che sembrava mostrare le truppe ucraine del 252° battaglione nel villaggio di Poroz nella vicina Oblast di Belgorod.

Attualità - L'Ucraina avanza in territorio russo, e Mosca ordina l'evacuazione dei residenti da un distretto della regione di confine di Belgorod. Il governatore Viacheslav Gladkov ha annunciato oggi, 12 agosto, che gli abitanti di Krasnoyaruzhsky, sarebbero stati evacuati a causa delle segnalazioni di attività dell'esercito ucraino nella zona. "La mattinata è stata allarmante per noi: ci sono attività nemiche al confine", ha detto in un video pubblicato su Telegram. Secondo un censimento del 2021, la popolazione residente è di circa 14.000 persone. Gladkov ha affermato di credere che i soldati russi saranno in grado di "far fronte alla minaccia che si è presentata, ma per proteggere la vita e la salute della nostra popolazione, stiamo iniziando a trasferire le persone che vivono nel distretto di Krasnoyaruzhsky in luoghi più sicuri".

L'esercito ucraino ha lanciato un'incursione a sorpresa oltre confine nell'Oblast di Kursk il 6 agosto, portando per la prima volta le forze regolari ucraine in Russia. Kiev ha continuato ad avanzare ulteriormente e combattimenti sono ancora in corso. Il 10 agosto, i media ucraini hanno condiviso un video che sembrava mostrare le truppe ucraine del 252° battaglione nel villaggio di Poroz nella vicina Oblast di Belgorod. La torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove ieri è scoppiato un incendio, non costituisce una minaccia per la sicurezza dell'impianto. Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi. Nel descrivere il danno alla torre di raffreddamento dell'impianto, Grossi non ha menzionato chi fosse responsabile dell'incendio.

La causa delle fiamme è dovuta all'impatto con un drone, ha detto a Ria Novosti il direttore delle comunicazioni della centrale nucleare di Zaporozhzhia, Evgenia Yashina, aggiungendo che i tempi per il ripristino saranno chiari dopo aver valutato le sue condizioni. In precedenza, l’ente statale russo per l'energia Rosatom aveva dichiarato che la torre di raffreddamento era stata gravemente danneggiata a seguito di due attacchi diretti da parte di droni delle Forze Armate dell’Ucraina e che l’incendio scoppiato era stato spento dal ministero per le Situazioni di Emergenza. Da parte sua, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto su X che "gli occupanti russi hanno appiccato un incendio sul sito della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Attualmente, i livelli di radiazione sono nella norma".