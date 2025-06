GP Montreal: vittoria di Russell su Verstappen, primo podio per Antonelli. Ferrari penalizzata dalla strategia

George Russell ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Canada, disputato oggi domenica 15 giugno a Montreal. Il pilota della Mercedes ha preceduto Max Verstappen, secondo al traguardo con la sua Red Bull, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’altra Mercedes guidata da Kimi Antonelli, al suo primo podio in carriera in Formula 1 nel decimo Gran Premio disputato a soli 18 anni e 4 mesi.

Ottima prestazione anche per Oscar Piastri, che ha chiuso quarto con la sua McLaren dopo un acceso duello con il compagno di squadra Lando Norris. Quest’ultimo ha toccato il muro a quattro giri dalla fine nel tentativo di sorpassare Piastri, compromettendo la sua gara. Norris non ha raccolto punti, complice anche la chiusura in safety car.

Leggi anche Formula 1, oggi il GP del Canada 2025: orario, griglia di partenza e dove seguirlo in diretta

La Ferrari ha concluso in quinta e sesta posizione rispettivamente con Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Leclerc è stato protagonista nelle fasi iniziali della corsa, restando a lungo in testa grazie a una strategia a una sola sosta. Il piano del team di Maranello era quello di sfruttare il vantaggio accumulato, ma l’usura degli pneumatici ha costretto il monegasco a un secondo pit-stop che ha compromesso le sue possibilità di podio.