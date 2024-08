Parigi 2024 - Usa oro nel basket: Curry piega la Francia in finale

La Francia, medaglia d'argento, va al tappeto nonostante i 26 punti di Wembanyama e i 25 di Yabusele.

Sono le triple di Curry (24 punti totali) a chiudere i conti: ne piovono 4 negli ultimi 3 minuti

Spettacolo - Gli Stati Uniti battono la Francia 98-87 e conquistano la medaglia d'oro nel basket maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli Usa, avanti sin dal primo quarto, arrivano a condurre anche con un vantaggio in doppia cifra (+13). La Francia, spinta dal tifo dell'arena di Bercy con Macron in tribuna, non molla, rimane in scia e nel quarto periodo risale fino a -3. Sono le triple di Curry (24 punti totali) a chiudere i conti: ne piovono 4 negli ultimi 3 minuti. Accanto alla stella di Golden State lasciano il segno Durant (15 punti), Booker (15) e James (14). La Francia, medaglia d'argento, va al tappeto nonostante i 26 punti di Wembanyama e i 25 di Yabusele. Gli Usa si mettono al collo il quinto oro olimpico consecutivo nel basket e l'ottavo nelle ultime 9 edizioni dei Giochi.