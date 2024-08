Parigi 2024 - Tamberi eliminato in finale salto in alto

L'azzurro riprova, secondo tentativo: esecuzione migliore, ma ancora nullo.

Spettacolo - Gianmarco Tamberi eliminato oggi nella finale del salto in alto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro, reduce da una colica renale e da una visita in ospedale, esce di scena con 3 errori a 2.27. Tamberi decide di passare alla misura di 2.17, rinviando il suo ingresso in gara. Il campione olimpico si presenta in pedana a 2.22: manca il 'rimbalzo' allo stacco, primo salto nullo. L'azzurro riprova, secondo tentativo: esecuzione migliore, ma ancora nullo. Spalle al muro, Tamberi si carica: "Dai ce l'hai, fallo. Ti prego...", dice il marchigiano mentre la telecamera cattura il suo labiale. L'oro di Tokyo fuori un salto perfetto al terzo tentativo: 2.22 superati abbondantemente, la sua gara continua. Tamberi affronta i 2.27, ma la gamba non c'è. Primo e secondo errore sono nettissimi. Rimane l'ultimo tentativo. Tamberi si inginocchia, si fa il segno della croce e chiede l'applauso ritmato del pubblico. Terzo errore, Tamberi eliminato.