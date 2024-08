Parigi 2024 - oggi Tamberi in finale salto in alto: orario - diretta tv

Il neozelandese Hamish Kerr, che ha rischiato il k.

Spettacolo - Gianmarco Tamberi oggi 10 agosto in finale nel salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione olimpico, mondiale e europeo sale in pedana alle 19 - in diretta tv e streaming - per difendere l'oro conquistato ai Giochi di Tokyo. L'Italia schiera anche un altro azzurro nella finale, Stefano Sottile. Nel penultimo giorno delle Olimpiadi, Tamberi è pronto alla "gara della vita", come ha detto dopo le qualificazioni di mercoledì. Il 32enne marchigiano, reduce da problemi di salute legati a un calcolo renale, nelle qualificazioni - come Sottile - non è andato oltre i 2.24. Abbastanza per entrare in finale, ma oggi serve decisamente altro. "La finale è un'altra cosa e sarò pronto", ha detto Tamberi, convinto che le condizioni miglioreranno in vista dell'appuntamento. L'azzurro agli Europei di Roma ha trionfato con 2.37, a 2 centimetri dal suo personale. A Parigi, dovrà guardarsi da un gruppo di rivali di altissimo livello.

Mutaz Barshim, co-campione olimpico a Tokyo e amico fraterno di Tamberi, ha saltato in qualificazione 2.27 nonostante un lieve problema muscolare al polpaccio sinistro. Il neozelandese Hamish Kerr, che ha rischiato il k.o. a 2.20 mercoledì, quest'anno è salito a 2.36: oggi c'è anche lui per il podio. Tra i migliori in stagione, con 2.33, il sudcoreano Sanghyeok Woo e lo statunitense Shelby McEwen. La finale del salto in alto maschile verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Possibili anche passaggi su RaiSportHD. Diretta streaming in chiaro su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta tv su Eurosport 1 (canale 210 di Sky), Eurosport 2, canali Sky Sport dal 251 al 257; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Tim Vision.