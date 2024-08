Parigi 2024 - appello per donne afghane: atleta squalificata alle Olimpiadi

Me ne sono andata perché voglio fare il possibile per le ragazze afghane, per la mia vita, per il mio futuro, per tutti, ha detto.

Spettacolo - Mostra la scritta 'Donne afghane libere' e viene squalificata dalle Olimpiadi di Parigi 2024. La 21enne afghana Manizha Talash, in gara nella breakdance ai Giochi, ha indossato un mantello con la scritta 'Free Afghan Women'. La World DanceSport Federation, l'organo che gestisce la disciplina, ha sancito la squalifica dell'atleta del team dei rifugiati "per l'esposizione di uno slogan politico" prima della sua prova nella competizione femminile. "Non ho lasciato l'Afghanistan perché ho paura dei talebani o perché non posso vivere lì. Me ne sono andata perché voglio fare il possibile per le ragazze afghane, per la mia vita, per il mio futuro, per tutti", ha detto.