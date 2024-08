Brasile - precipitato aereo con 62 persone a bordo: lo schianto a San Paolo

Non c'è ancora alcuna conferma su come sia avvenuto l'incidente o sulla situazione attuale delle persone a bordo, ha precisato Voepass in una nota.

Attualità - Un aereo con a bordo 62 persone è precipitato a Vinhedo, nello Stato brasiliano di San Paolo. Lo rende noto la compagnia aerea Voepass, precisando che 58 erano passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. L'aereo era partito dalla città di Cascavel, nello Stato di Parana, con destinazione l'aeroporto internazionale di Guarulhos. Al momento, secondo quanto riferisce la tv O Globo, non si sa se ci siano vittime. Secondo la compagnia, l'aereo precipitato a un Atr-72 turboelica. "Non c'è ancora alcuna conferma su come sia avvenuto l'incidente o sulla situazione attuale delle persone a bordo", ha precisato Voepass in una nota. Nello schianto l'aereo avrebbe colpito diverse case alla periferia di San Paolo, secondo quanto riporta la Cnn citando la protezione civile brasiliana.